رسالة هامة من «الضرائب» لـ«اليوتيوبرز».. «عقد إيجار وإيصال مرافق»

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم إتاحة فتح الملفات الضريبية لمزاولي نشاط التجارة الإلكترونية بعنوان الإقامة مع تقديم صورة عقد الإيجار أو التمليك مع إيصال مرافق حديث، وذلك في إطار التيسيرات التى تقدمها المصلحة لمزاولي نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل بالمصلحة.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، على متابعة وزارة المالية لجهود مصلحة الضرائب لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها لضمها للاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

التجارة الإلكترونية

أوضح عبد القادر، أنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الأفراد أو الشركات التي تمارس نشاطا تجاريًا أو غير تجاري (أنشطة المهن الحرة) سواء عبر المنصات الإلكترونية أو التجارة بشكلها التقليدي تخضع للضريبة على الدخل طبقًا للقانون 91 لسنة 2005، يجب عليها التسجيل لدى المصلحة والإقرار عن إيراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه على كل من يمارس نشاط تجارى أو غير تجاري (مهني) من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التوجه لمأمورية ضرائب الدخل الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للتسجيل.

القيمة المضافة

قال عبد القادر، أنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، فإن الشركات التي تمارس نشاط بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم إعمالها 500 ألف جنية سنويًا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل و توريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة.

وتابع عبد القادر، أن الأفراد والشركات التي بتقديم خدمات مهنية واستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%، موضحًا أن الشركات التي تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة أوالخدمة المؤداة التي نص عليها القانون.

البلوجرز واليوتيوبرز

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى «البلوجرز واليوتيوبرز» عليهم التوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة.

ولفت عبد القادر، إنه في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني e.commerce@eta.gov.eg، أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن في برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي.