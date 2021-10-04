الضرائب تعلن جدول الضريبة على «اليوتيوبرز».. تبدأ من ألف جنيه

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، التفاصيل الكاملة الخاصة بالضريبة المفروضة على أرباح المنصات الرقمية، المعروفة باسم ضريبة «اليوتيوبرز والبلوجرز».

طريقة حساب ضريبة الدخل لصناع المحتوي وتجار الإنترنت

وقالت المصلحة، في بيان رسمي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «لو أنت بتمارس نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات أو بتمارس نشاط صناع المحتوي مثل اليوتيوبرز والبلوجرز، تقدر من خلال الجدول الموضح تحسب ضريبة الدخل الخاصة بك وفقا لنسب الضريبة المتصاعدة الواردة بالقانون 91 لسنة 2005 و تعديلات».

وأكدت المصلحة أنه في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية يرجى الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلي مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن في برج المحمودية، أوتوستراد المعادي – صقر قريش – الدور الأرضي، أو الدخول على النموذج الخاص بملء البيانات المطلوبة.

ضريبة التجارة الإلكترونية كانت قائمة ولكن دون تفعيل

وكانت مصلحة الضرائب أعلنت في بيان آخر سبتمبر الماضي، ضرورة قيام صناع المحتوى المرئي والمكتوب بالتوجه لأقرب مكتب لفتح ملف ضريبي والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة، إذا بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة نشاطه.

وفي تصريحات سابقة أعلنت وزارة المالية أنها لم تفرض ضرائب جديدة على صانعي المحتوى الرقمي، وأوضحت أن الضريبة كانت قائمة بالفعل وستفعل فقط.

وأتاحت مصلحة الضرائب المصرية، فتح الملفات الضريبية لمزاولي نشاط التجارة الإلكترونية بعنوان الإقامة مع تقديم صورة عقد الايجار أو التمليك مع إيصال مرافق حديث، بينما تتابع وزارة المالية جهود مصلحة الضرائب لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تجرى عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، ولاستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.