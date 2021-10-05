حالة الطقس اليوم 5-10-2021.. لطيف ليلا ورياح نشطة على بعض المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، إذ تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، طقس مائل للحرارة نهارًا، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، ويكون لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويقول خبراء الأرصاد، إنّ مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، من المتوقع أن تتعرض لنشاط للرياح اليوم، على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع أن تتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2.25 إلى 2.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 29 20

الإسكندرية 27 21

وادي النطرون 28 20

طنطا 29 21

شبين الكوم 29 21

دمنهور 28 21

بلطيم 27 21

مطروح 26 22

السلوم 26 21

سيوة 27 20

بورسعيد 27 23

دمياط 26 22

الزقازيق 29 21

المنصورة 28 20

الإسماعيلية 29 20

السويس 30 21

العريش 28 21

رفح 28 21

رأس سدر 30 22

نخل 28 17

نويبع 31 25

طابا 28 22

كاترين 26 14

الطور 30 24

شرم الشيخ 31 26

الغردقة 32 25

مرسى علم 32 25

الفيوم 30 20

بني سويف 30 21

المنيا 30 20

أسيوط 31 20

سوهاج 32 21

قنا 33 22

الأقصر 34 22

أسوان 35 23

إدفو 35 23

أبو سمبل 33 21

الوادي الجديد 33 20

شلاتين 33 23

أبو رماد 32 24

حلايب 30 24

رأس حدربة 30 25