الأرصاد الجوية: طقس اليوم معتدل.. والعظمى 30 بالقاهرة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم في مصر حارا على جنوب الصعيد، معتدلا في السواحل الشمالية، ويكون مائلا للحرارة في الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وكذلك القاهرة الكبرى.

الطقس ليلا لطيف

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس ليلاً لطيفًا علي جميع أنحاء مصر، ويكون البحر المتوسط معتدلا الاثنين والموج يتراوح ما بين 1.5 و2.25 متر والرياح شمالية غربية، ويتقلب البحر الأحمر بين الاضطراب والاعتدال والموج يتراوح بين مترين ومترين ونصف، واتجاه الرياح شمالي غربي.

شبورة مائية في الصباح الباكر

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المتجهة من وإلي وسط سيناء والسواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية

القاهرة 30 20

الإسكندرية 27 23

وادي النطرون 27 21

طنطا 30 21

شبين الكوم 30 21

دمنهور 29 21

بلطيم 27 21

مطروح 26 22

السلوم 26 21

سيوة 28 20

بورسعيد 27 23

دمياط 27 22

الزقازيق 29 21

المنصورة 28 20

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 28 21

رفح 28 21

رأس سدر 30 22

نخل 28 17

نويبع 31 25

طابا 28 22

كاترين 27 14

الطور 30 24

شرم الشيخ 32 25

الغردقة 32 25

مرسى علم 31 25

الفيوم 31 21

بني سويف 31 21

المنيا 31 21

أسيوط 31 20

سوهاج 32 21

قنا 33 22

الأقصر 34 23

أسوان 35 22

إدفو 35 22

أبو سمبل 34 23

الوادي الجديد 33 20

شلاتين 33 23

أبو رماد 32 22

حلايب 30 23

رأس حدربة 30 23.