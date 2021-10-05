سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5-10-2021

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، ما انعكس على السوق المحلي ومحلات الصاغة، بعد أن شهدت الأسعار حالة من التذبذب خلال الأسابيع القليلة الماضية، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية بين 771 و773 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، الثلاثاء 5 أكتوبر الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم الثلاثاء، بين 881 و883 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم الثلاثاء، بين 771 و773 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 661 و663 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6168 و6184 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر 2021، في أسواق المال، نحو 890.93 جنيه، 56.53 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال 779.96 جنيه، 49.47 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 665.96 جنيه، 42.40 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

ومع نهاية العام الماضي 2020، سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 50% في السعر، إذ يعتقد خبراء أسواق المال أنّ الأسعار ستسمر في الصعود، لكنها لن تكون بنفس مقدار العام الماضي، ويتجه المستثمرون إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن والحافظ للقيمة المالية مقارنة بالعملات الورقية.