ارتفاع أسعار الذهب خلال 90 يوما.. ورئيس الشعبة: موسم اعتدنا عليه

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأحد، الموافق 3 أكتوبر، خلال يومين عقب ارتفاع لم يدم طويلًا، فيما تنتظر الأسواق أسعارًا جديدة للذهب مع بداية تعاملات البورصات العالمية غدًا الإثنين.

أسعار الذهب في السوق المحلي

وسجّل عيار 24 البندقي 880 جنيهًا، وبيع عيار 21 الشعبي بسعر 770 جنيهًا، فيما بلغ عيار 18 سعر 660 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و160 جنيهًا.

أسباب تذبذب الذهب الأسبوع الماضي

قال وصفي واصف رئيس الشعبة العامة لذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إنَّ أسواق الذهب المحلية قد شهدت تذبذبًا واضحًا خلال الأسبوع الماضي متأثرة بالأسواق العالمية بين الانخفاض والارتفاع.

عائدات السندات وارتفاع الدولار وراء تراجعه

وأشار إلى أنَّ التراجع جاء على خلفية ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مما قلل من جاذبية المعدن الأصفر ورفع تكلفة حيازته، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وهو ما شكّل ضغوطاً إضافية، وفي نهاية تعاملات الجمعة ارتفع بقيمة جنيهين.

وأدى ضعف الدولار والمخاوف بشأن ارتفاع التضخم والمخاطر ومخاوف من رفع أسعار الفائدة الى ارتفاع الاوقية بنسبة 0.1% إلى 1758.58 دولار للأوقية

واضاف «واصف»، أنَّ أسعار الذهب في مصر ترتبط ارتباطاً كلياً وجزئياً بالبورصات العالمية، مشيراً إلى أنَّ هناك عدة عوامل تؤثر في الأسعار من أهمها سعر الدولار الذي يرتبط ارتباطًا عكسيًا بالذهب، موضحاً أنَّ الذهب أفضل طريقة لحفظ الأموال، لافتاً إلى أنَّ الفترة الحالية التي تشهد انخفاض أسعار الذهب مناسبة لعمليات الشراء وتمنح تفائلًا.

الارتفاع سيد الموقف

وتوقع رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أنَّ ترتفع الأسعار مع نهاية الربع الأخير من العام الحالي في الفترة من أكتوبر، مؤكّداً أنَّ الأسواق المصرية اعتادت على ذلك في نهاية كل عام مع زيادة اقتناء دول عديدة للذهب، على رأسها الصين وروسيا، إضافة إلى قرب انتهاء الحسابات السنوية للشركات والبورصات العالمية مما يدعم المعدن الأصفر بشكل كبير.