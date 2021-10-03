سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 3-10-2021

أسعار المعدن الأصفر تعد من أكثر الكلمات بحثا ومتابعة بشكل لحظي، إذ يهتم بها العديد من الأشخاص، خاصة مع التغيرات السعرية التي تحدث بشكل يومي، سواء ارتفاع أو انخفاض مفاجئ، وتحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يعد أكثر رواجا بين المواطنين في مصر.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» في إطار ما تقدمه للقراء من خدمات على مدار الساعة، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، وعياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت خلال نهاية تعاملات البورصة الأسبوعية الجمعة الماضية.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم الأحد، بين 878 و880 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم الأحد، بين 768 و770 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 658 و660 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6144 و6160 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد الموافق 3 أكتوبر 2021، في أسواق المال، نحو 890.65 جنيه، 56.66 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال 779.34 جنيه، 49.58 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 668.00 جنيه، 42.49 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

أسعار الذهب ستعاود الارتفاع مرة أخرى

وكان ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، قد قال في مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، الثلاثاء الماضي، إن أسعار الذهب ستعاود الارتفاع مرة أخرى.