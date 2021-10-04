عاجل.. سامح شكري من موسكو: قضية سد النهضة وجودية بالنسبة لمستقبل مصر وشعبها

قال سامح شكري وزير الخارجية إنه تناول مع نظيره الروسي الحفاظ على استقرار ووحدة الأراضي الليبية والتفعيل الكامل لخارطة الطريق التي أقرت من خلال اجتماعات منتدى الحوار الوطني الليبي وأهمية عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم والحفاظ على وقف إطلاق النار وخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية وسوف تستمر مصر في توفير كل الرعاية والدعم لتحقيق هذه الأهداف بحيث تستعيد المؤسسات الليبية صلايحاتها كاملة وتحافظ على سيادة الأراضي الليبية وتحافظ على الاستقرار والأمن والقضاء التام على التنظيمات الإرهابية التي تعمل وتتخذ من الأراضي الليبية ملاذ لها للتأثير على استقرار ليبيا ودول الجوار ومنطقة الساحل والصحراء وأفريقيا أجمعها.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي بموسكو أنه تم التطرق للأوضاع في سوريا وكيفية تعزيز الخروج من الأزمة السورية بالشكل الذي يتواكب مع مقررات الشرعية الدولية، مشيرا إلى أنه أطلع وزير الخارجية على تطورات قضية سد النهضة «أتوجه بالشكر لروسيا على الدعم الذي لاقته مصر في إطار تناول هذه القضية بمجلس الأمن ونتطلع أن يستمر التعاون في هذا الصدد نظرا للطبيعة الوجودية لهذه القضية بالنسبة لمستقبل مصر وشعبها وأهمية التوصل بأسرع وقت ممكن لإستئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق كافة الأطراف ويزيل أي توتر قد ينشأ بسبب استمرار السياسات الأحادية التي لايمكن أن تكون متسقة مع القانون الدولي والأعراف الدولية».