عاجل.. وزير الخارجية: نتطلع لعودة التبادل التجاري المصري الروسي لمستوياته

قال سامح شكري وزير الخارجية إنه بحث مع نظيره الروسي أوجه العلاقات الثنائية وتم الاعراب عن الارتياح لدورية اللقاءات على المستوى الوزاري، سواء وزراء الخارجية والكهرباء والسياحة وعقد اللجنة التجارية المشتركة ومجالات التعاون الثنائي التي تعود بمصالح مشتركة على الطرفين ، سواء بمحطة الضبعة النووية أو المنطقة الصناعية الروسية أو حركة السياحة للمقاصد السياحية المصرية، ونتطلع لعودة التبادل التجاري لمستوياته الذي تأثر بجائحة كورونا والبحث عن المزيد من المجالات التي تعزز العلاقات.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي بموسكو أنه تم التطرق حول بعض الموضوعات الاقليمية وأهمية العمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتعزيز حل الدولتين ورعاية كل السبل والتوصل لحل دائم وشامل وعدل للقضية الفلسطينية، والتي توفر إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وسوف يستمر التنسيق المستمر حول هذا الأمر بما في ذلك موضوع المصالحة الفلسطينية الوطنية التي تطلع مصر بالدور الرئيسي إزائها لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني وإمكانيته على الوفاء بتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.