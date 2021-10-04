وزير الخارجية الروسي: مصر تفعل ما بوسعها لمساعدة الفلسطينيين وتوحيدهم

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنّه تطرق في مباحثاته مع نظيره المصري لتقديم المساعدة للسوريين في تجاوز تداعيات الأزمة السورية والعمل على عدم تسييس تقديم المساعدات الإنسانية لهذا البلد، موضحا أنه فيما يخص القضية الفلسطينية «لدينا موقف موحد تجاه تشكيل الدولتين في حل الأزمة الفلسطينية والمبني على حل كافة المسائل فقط عبر المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ونحن ندعم مثل هذه المحادثات ونقف مع استئناف عمل الرباعية الدولية وبمشاركة الجامعة العربية وروسيا، وكما تعمل مصر ما بوسعها لتقديم المساعدة للفلسطينيين وتوحيدهم».

المجموعات الإرهابية تهاجم وحدات الجيش السوري

وأضاف لافروف، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري السفير سامح شكري بموسكو، أنّ التهديد الإرهابي لمنطقة إدلب يستمر ويزداد في بعض الأحيان، «عبرنا اليوم عن القلق من هذا الوضع، والمجموعات الإرهابية مستمرة في إدلب وتهاجم وحدات الجيش السوري، ولذلك فإن روسيا تؤكد ضرورة إنجاز الاتفاقيات بين الرئيسين بوتين وأردوغان على عزل الإرهابيين وبالدرجة الأولى هيئة تحرير الشام، بهدف القضاء على المجموعات الإرهابية ونحن نلتزم بهذا النهج، وكلما سرع الإنجاز كان أفضل، وتركيا سوف تحترم سيادة ووحدة أراضي هذا البلد».

وأوضح «لافروف» أن الوقت لم يكن كافيا لمناقشة الوضع في اليابان مع نظيره المصري، مؤكدا على أنه من السابق لأوانه الحديث على تأثير الحكومة الجديدة على أي شيء، وبعد تشكيل الحكومة الدائمة ستناقش مدى تأثيرها على العلاقات الخارجية.