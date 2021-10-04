وزير الخارجية الروسي: نخطط لاستئناف الرحلات مع مصر

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنّ بلاده تخطط حاليا لاستئناف الرحلات مع مصر، وجار إنجاز المشروعات الاستثمارية، وفي مقدمته محطة الطاقة النووية في الضبعة، وتشكيل المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

وأضاف لافروف، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري السفير سامح شكري، أنّ اللجنة الحكومية الاقتصادية للتعاون التجاري والاقتصادي المشتركة، اجتمعت في يونيو 2021، وتلعب دورا كبيرا في المشروعات الاستثمارية بين البلدين.

الأوضاع في ليبيا

ولفت وزير الخارجية الروسي، إلى تطور العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى اتفاقه مع نظيره المصري، على المسائل المتعلقة بالأمم المتحدة وغيرها، فضلا عن تبادل الآراء بشأن الأوضاع في ليبيا، وكيف يمكن أن تقدّم الدول الأخرى المساعدة للشعب الليبي كما جرى العام الماضي.

تسوية الأزمة السورية

وتابع لافروف: «ندعم عملية الانتخابات وتعزيز الهيئات الحكومية وتشكيل القوات المسلحة الموحدة، ولدينا موقف واحد تجاه سحب القوات الأجنبية التي يجب أن تتم على مراحل وبشكل متناغم وتدريجي، كما أكدنا دور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وتحدثنا عن تسوية الأزمة السورية للحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، وأشرنا للدور الرئيسي لتقديم المساعدة للسوريين لتجاوز الأزمة التي امتدت لسنوات».