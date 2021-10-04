مطروح تشارك في معرض «تراثنا» بالمنتجات اليدوية والطبيعية

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن مشاركة مطروح بمعرض «تراثنا»، خلال الفترة من 9 إلى منتصف أكتوبر الجاري، بمركز أرض المعارض الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة، كأكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويقدم من خلالها شباب مطروح منتجات سيوة، ومرسى مطروح من الصناعات اليدوية والتي يقوم بانتاجها الفتيات والمرأة والشباب، ويتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الإستعدادات لمشاركة مطروح في المعرض بمختلف منتجاتها.

تنسيق بين محافظة مطروح والمنتجين قبل معرض تراثنا

واجتمعت الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ ،اليوم الإثنين، مع المهندس حسام صالح مديرجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمطروح، وفريق الشباب الممثل لمحافظة مطروح في معرض تراثنا، والجهات المعنية بالتنظيم والمشاركة، وذلك بدعم كامل من المحافظة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار الاهتمام بدعم مشروعات الشباب في مجال الحرف اليدوية مع توفير أفضل الفرص لعرض منتجاتهم اليدوية والترويج وتناول اللقاء الضوابط والتعليمات المنظمة للمعرض وأماكن الإقامة مع الحرص على الظهور المشرف واللائق بمحافظة مطروح.

منتجات مطروح في معرض «تراثنا»

ويشارك شباب مطروح بالعديد من المنتجات والتي يجري تصنيعها في سيوة ومرسى مطروح ومن بينها الملابس السيوية مثل فساتين الأفراح السيوية المطرزة والأحذية المصنوعة من الجلود، ومنتجات الفضة والحلي، ومنتجات الزيتون والتمور السيوى، والمنتجات المصنوعة من الملح الصخريى التى يقتنيها زائرى سيوة، ومنتجات الأصواف التى تتميز بها مطروح من الحوايا والسجاد المصنع يدويا والقطع التي يقبل المواطنون على شرائها وجميع هذه المنتجات عليها طلب من السياح الأجانب والمصريين الذين يزورون مطروح.