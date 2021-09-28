وزيرة الصناعة: معرض «تراثنا» فتح باب رزق للجميع.. وأسعاره مناسبة

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن معرض تراثنا هذا العام، سيقام على مساحة تبلغ 20 ألف متر مربع، جرى حجزها جميعًا بمشاركة كل محافظات الجمهورية، كما أن المشاركين من المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، نستضيفهم استضافة كاملة طوال فترة المعرض، موضحة أن بالنسبة للأسعار، فإن أصحاب المشروعات يحددونها، مع مراعاة إتاحة هامش ربح لهم، وستكون كلها مناسبة.

نتوقع 5000 زيارة يوميًا لمعرض تراثنا

وأضافت «جامع»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة «المحور»، أن مشاركة العارضين في معرض تراثنا، يُعد «فتح باب رزق للجميع»، موضحة أن الجميع يستهدف تحقيق معدلات بيع عالية، ونسعى إلى مضاعفة مبيعات المعرض هذا العام، مشيرة إلى أن المعرض سيشهد عقد ورش عمل متخصصة، من أجل تنمية المهارات والفنون وصناعة المنتجات وسط توقعات بزيارة أكثر من 5000 شخص يوميا.

هناك متابعة ودعم ومحاسبة من الرئيس لقطاع الصناعة

وشددت وزيرة الصناعة والتجارة، على أن هناك متابعة ودعم ومحاسبة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لقطاع الصناعة، وذلك بشكل مستمر، إذ تستهدف الدولة المصرية تعميق المنتج المحلي وتقليل الواردات، لافتةً إلى أن وزارة المالية تدعم وزارة الصناعة من أجل تقديم الحوافز لدعم الصناعة والمنتجين وبخاصة الصغار منهم.

البنك المركزي يدعم الوزارة في دعم قطاع الصناعة

وأردفت أن البنك المركزي يدعم الوزارة في دعم قطاع الصناعة من خلال الحزم التمويلية عن طريق المبادرات التي تطلقها البنوك بشكل عام، أي أن الدولة المصرية تعمل في إطار منظومة متكاملة، موضحة أنها منذ أن شرفت بتولي الوزارة، فإنها أستهدفت تعميق الصناعة المحلية وهدفها هو إنتاج منتج مكتوب عليه صُنع في مصر، ولا مانع لديها من جذب أي استثمار خارجي لتحقيق هذا الهدف، «كما نعمل على زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى الأسواق الموجودة وبخاصة الأسواق الأفريقية».