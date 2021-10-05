حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 5-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء متقلب المزاج، إذا يمكن أن نراه منفتحًا واجتماعيًا، وفي الوقت ذاته يمكن يمكن أن نراه متأملًا ومنعزلًا وعصبيًا.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في وضع معاكس مما يجعلك اليوم عصبيًا وانفعاليًا، وعليك أن تسمو فوق الصغائر.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

قد تميل اليوم للغضب والانفعال سريعا.. تأنّ وحاول أن تقاوم سيطرة الحزن عليك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.