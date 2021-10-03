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محمود مسلم

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 3-10-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:48 ص | الأحد 03 أكتوبر 2021
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

يتميز مولود برج الجوزاء بكونه شخصية مزاجية، إذ أنه دائما ما يكون لديه مزاج متقلب، كما أنه يتميز بكونه اجتماعي يحرص على تكوين علاقات وصداقات جديدة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

تميل اليوم للتشاؤم وعليك أن تنظر إلى الجانب الجيد للأمور.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

القمر ونبتون معاكسان وقد ينبئ ذلك بسوء تفاهم، وعليك أن تحذر التجاوب مع الاستفزاز ومضايقات البعض.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء، لاعب ليفربول محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو. 

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