حظك اليوم الإثنين 4-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يختلف طالع كل برج من الأبراج الفكلية عن غيره، فبعضها لديه أخبار سارة وأخرى غير ذلك، ولذا يهتم قطاع عريض من الجمهور بالبحث بشكل يومي عن الأبراج الفلكية، من منطلق الفضول ومعرفة حظك اليوم .

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» توقعات الأبراج حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لخبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 4-10-2021 على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة ومن المهم أن تعتني بصحتك وأن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد وتجنب العصبية.

حظك اليوم برج الحمل 4-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزلك الثامن وقد يجعلك ذلك مستعدا للتعامل مع من تحبهم بلطف وتقف بجانبهم، فقط لا تتبرع بالحديث عن أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل فيكتوريا بيكهام، ويوافق تاريخ ميلادها 17 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 4-10-2021 على الصعيد المهني

تستمتع بوقتك وتبدو مستعدا للتسامح مع الأخطاء الغير مقصودة.

حظك اليوم برج الثور 4-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب والأجواء اليوم مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-10-2021 على الصعيد المهني

قد تميل اليوم للتأثر بسرعة وعليك أن تتحكم في حساسيتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك يجعلك اليوم تميل للعيش في الذكريات والحنين للماضي.. قاوم المشاعر السلبية لتستمتع بالحاضر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان إيهاب فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 4-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على إقناع من حولك بقدراتك وإمكانياتك.

حظك اليوم برج السرطان 4-10-2021 على الصعيد العاطفي

قد تأتيك اليوم أخبار سارة وتعيش بهجة حقيقية مع الأحباب وفي نطاق العائلة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 4-10-2021 على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران بمنزلي المال.. تحرّ الدقة في خطواتك وحساباتك لتتفادى المشاكل وتصرّف بهدوء وحذر إذا واجهت عقبات.

حظك اليوم برج الأسد 4-10-2021 على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم ألا تتسرع في أقوالك وردود أفعالك ووعودك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 4-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك تنجح اليوم في أن تجعل من يسمعك يتحمس لآرائك.

حظك اليوم برج العذراء 4-10-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع أورانوس يساعدك على التعبير عن مشاعرك وأفكارك بهدوء وتؤثر فيمن تحب بما لديك من سحر وجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء النجمة الهندية كارينا كابور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 4-10-2021 على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بالعمل في صمت.. لا تعلن خططك وتجنب الفخر بنفسك وبإنجازاتك.

حظك اليوم برج الميزان 4-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر والأمر يتطلب منك أن تعتني بصحتك وراحتك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة الراحلة مديحة سالم، ويوافق تاريخ ميلادها 2 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 4-10-2021 على الصعيد المهني

اليوم يساعدك القمر على التواصل جيدا مع من حولك، ويعدك بلقاءات ناجحة.

حظك اليوم برج العقرب 4-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بوقت رائع يجمعك بالأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 4-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. كن مستعدا اليوم للعمل بدقة وللتعاطي بمرونة مع المستجدات.

حظك اليوم برج القوس 4-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر ونبتون معاكسان.. فلا تبالغ فيما تنتظره من الآخرين وتحكّم في انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 4-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على التخطيط، وقد يضع أمامك اليوم فرصة.. عليك أن تغتنمها.

حظك اليوم برج الجدي 4-10-2021 على الصعيد العاطفي

تتوق روحك للحب أو للمغامرة أو للقيام برحلة مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي محمد علي كلاي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 4-10-2021 على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وتنصحك الأفلاك أن تهتم بتنظيم نفقاتك ومراجعة خطواتك وتجنب الخوض في قرارات متسرعة.

حظك اليوم برج الدلو 4-10-2021 على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم ألا تتسرع في أقوالك وردود أفعالك، وحاول أن تحافظ على اللباقة في تعاملاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 4-10-2021 على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تركز في كل سلوك تقوم به، ويجب أن تبتعد عن المخاطرة.

حظك اليوم برج الحوت 4-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك.. ومن المهم ألا تبالغ في انفعالاتك وغضبك واحترس من دخلاء يعرضون علاقتك بشريك حياتك للتوتر.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.