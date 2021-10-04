حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 4-10-2021 مهنيا وعاطفيا

تقريب وجهات النظر وإنهاء الخصومة بين الآخرين، أبرز صفات مولود برج الجوزاء الذي يتهم بالازدواجية كونها صفة أساسية في البرج، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

قد تميل اليوم للتأثر بسرعة وعليك أن تتحكم في حساسيتك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

القمر في مربع برجك يجعلك اليوم تميل للعيش في الذكريات والحنين للماضي.. قاوم المشاعر السلبية لتستمتع بالحاضر.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء، لاعب ليفربول محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.