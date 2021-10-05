الأقصر تستقبل 6 مؤتمرات طبية عالمية بداية من أكتوبر حتى أبريل 2022

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن سياحة المؤتمرات بدأت تنتعش في مدن الصعيد السياحية، حيث تستقبل الأقصر بداية من النصف الثاني من شهر أكتوبر وحتى منتصف أبريل المقبل أكثر من 6 مؤتمرات طبية عالمية لشركات أدوية ومستلزمات طبية ولأطباء، لافتا إلى أن تلك هي المرة الأولى التي تستضيف فيها الأقصر هذا الكم من المؤتمرات في غضون فترة زمنية قصيرة، موضحا أن سياحة المؤتمرات مهمة جدا، حيث إن المتواجدين بها من ذوي الإنفاق المرتفع.

تنوع الأنماط السياحية بالأقصر وأسوان

وأضاف لـ«الوطن» أن تنوع الأنماط السياحية الموجودة بالأقصر ما بين سياحة ثقافية وأثرية وسياحة مؤتمرات تمثل عامل هام جدا فى جذب أعداد كبيرة من السياح خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الحركة السياحية الوافدة للأقصر حاليا جيدة جدا حيث تستقبل المحافظة بداية من شهر أكتوبر الجارى نحو 10 رحلات من الخارج (رحلتين من فرنسا - 4 من أسبانيا- 2 من رومانيا - رحلتين من الأردن)، إضافة إلى مئات السياح الذين يأتون عبر الرحلات البرية من الغردقة.

47 فندقا عائما تعمل حاليا بين الأقصر وأسوان

وأشار عثمان إلى أن ارتفاع الحركة السياحية الوافدة إلى حد ما حاليا تسبب في انتعاشة في حركة الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان، حيث يعمل حاليا بصفة شبة منتظمة نحو 47 فندقا عائما، موضحا أن حركة البيع والشراء بالأقصر تشهد رواجا مقبولا بالمقارنة بالفترة الماضية والتي شهدت حالة من الركود والكساد شبه الكامل.

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية أنه من المتوقع أن تستأنف بريطانيا رحلاتها إلى الأقصر وأسوان منتصف الشهر المقبل، وذلك بعد استبعاد مصر من القائمة الحمراء، لافتا إلى أن العديد من دول أوروبا الشرقية وأمريكا وبعض دول جنوب شرق آسيا تتأهب لزيارة مصر خلال الفترة القليلة المقبلة.