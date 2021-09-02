لجنة تسويق السياحة بالأقصر: تأهيل 49 شابا لسوق العمل واستضافة 12 أجنبيا

كشف محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق للسياحة الثقافية الأقصر، عن اتخاذ لجنة التسويق السياحي عدة قرارات، أبرزها تنفيذ تدريبات لحملة المؤهلات العليا من الشاب بمركز إسنا جنوب في المحافظة، لتأهيلهم للحصول على وظائف فيما بعد، في المجال السياحي بشرط واحد، وهو إجادة اللغة الإنجليزية.

وأوضح «عثمان» أن دورهم يقتصر على مرافقة السيُاح عقب خروجهم من المراكب كأهل البلد والتجول معهم داخل المناطق الأثرية بمركز إسنا، ومستهدف الفترة المقبلة توظيف من 35 إلى 40 شابا.

عودة 25% من المراكب السياحية للوقوف في مراسي إسنا

ويأتي ذلك في إطار دور لجنة التسويق السياحي في رفع الوعي الأثري بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل في قطاع السياحة، خاصة مع إعادة نسبة 25% من المراكب مرة أخرى، للوقوف في المراسي السياحة بالمركز، وإعادة الزيارات السياحية له عقب توقفها؛ إذ تجرى هناك زيارة معبد إسنا الفرعوني، وكذلك شارع القيسارية التراثي ووكالة الجداوي، التي افتتحت منذ أيام، وأعلن وزير الآثار الدكتور خالد العناني حينها عن فتح الزيارات لها.

مصورين وفنانين أجانب لـ نقل صورة الأقصر للخارج

وضمن الخطوات الهامة التي تتخذها لجنة التسويق السياحي داخل محافظة الأقصر، لفت محمد عثمان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى استضافة عددا من الفنانين عبارة عن مصورين ورسامين من دول «ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا»، في إطار مبادرة «جسر الحضارات»، للإقامة داخل المحافظة لمدة 15 يومًا، يصور خلالها الزوار، وعقب العودة إلى الخارج يمكنهم نقل صورة المصري القديم للأجانب هناك، على أن تبدأ أولى هذه المجموعات والبالغ عدد 12 فنانا في نهاية شهر أكتوبر المقبل على مجموعات.

وأكد «عثمان» التأثير الكبير لتلك المجموعات على الخارج، وفي زيادة تدفق السياحة إلى محافظة الأقصر بشكل خاص، خاصة في ظل إشادة السفارة الإسبانية بذلك ومشاركتها فيه.