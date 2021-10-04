ضبط 420 كيلو مخدرات في حملة على «عزبة الصفيح» بالمنصورة

داهمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني، والأمن العام، والأمن المركزي، إحدى البؤر الإجرامية لتجارة المواد المخدرة في محافظة الدقهلية، تمكنت خلالها من إلقاء القبض على 3 تشكيلات عصابية، تم 19 متهماً على الأقل، كما أسفرت عن ضبط مواد مخدرة بحوزتهم، بإجمالي وزن حوالي 420 كليوجرام «حشيش وبانجو وهيروين»، بالإضافة إلى أسلحة نارية، وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 8 ملايين جنيه.

ورود معلومات بوجود إحدي البؤر الإجرامية

وردت معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثاني المنصورة، بتواجد إحدى البؤر الإجرامية المسلحة بمنطقة «عزبة الصفيح» بدائرة قسم شرطة ثاني المنصورة، في محافظة الدقهلية، يقوم على إداراتها عدة تشكيلات عصابية شديدة الخطورة، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم.

القبض على 3 تشكيلات عصابية تضم 19 متهماً

وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، تم إعداد مأموريات استهدفت تلك العناصر الإجرامية، بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابي مكون من 8 عناصر إجرامية، لـ4 منهم معلومات جنائية، أثناء تواجدهم بقطعة أرض زراعية، تستخدم كمخزن للخردة في «عزبة الصفيح»، بدائرة قسم شرطة ثاني المنصورة.

وتم ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عناصر التشكيل الإجرامي، حوالي 375 كيلوجرام لمخدر «البانجو»، و325 «طربة» لمخدر «الحشيش»، بوزن إجمالي 45 كيلوجرام، و4 اسطوانات لمخدر «الهيروين»، وكمية من مخدر «الآيس»، إضافة إلى 8390 قرصاً مؤثراً على الحالة النفسية والعصبية، و5 قطع أسلحة نارية، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، و2 قطع أسلحة بيضاء، و2 سيارة، ومبلغ مالي، و7 هواتف محمولة، وكمية من أدوات التجزئة والتقطيع والتغليف.

كما ألقت القوة القبض على تشكيل عصابي آخر مكون من 8 عناصر إجرامية، توجد لـ5 منهم معلومات جنائية، أثناء تواجدهم بالقرب من مسكن أحد عناصر التشكيل، بدائرة قسم شرطة ثاني المنصورة، وبحوزتهم 100 كيلو جرام لمخدر «البانجو»، و50 «طربة حشيش»، و2 قطعة أسلحة نارية، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، و3 قطع أسلحة بيضاء، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، ومبلغ مالي، و6 هواتف محمولة.

كما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية، توجد لاثنين منهم معلومات جنائية، أثناء تواجدهم بذات العزبة، وبحوزتهم 25 كيلو جرام لمخدر «البانجو»، و3 قطع أسلحة بيضاء، ودراجة نارية بدون لوحات، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة حوالي 8 ملايين جنيه، وتم تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.