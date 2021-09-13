التضامن تستعرض إنجازات صندوق مكافحة المخدرات بحضور وفد من الأمم المتحدة

استقبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وفدا من منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، لنقل التجربة المصرية ممثلة في الصندوق في علاج وتأهيل مرضى الإدمان وبرامج التوعية من أضرار المخدرات في دولة العراق.

وعقد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اجتماعا مع الوفد الذى ضم كل من «على البرير مدير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بدولة العراق، وميرنا بو حبيب نائب الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة»، واستعرض خلاله أهم محاور عمل الصندوق في مجال علاج مرضى الإدمان وتنفيذ البرامج الوقائية لحماية الشباب من الوقوع من براثن الإدمان.‪ ‬

استخدام تجارب وخبرات مصر في دعم برامج الأمم المتحدة

جاءت زيارة الوفد في إطار الشراكة الممتدة والتنسيق الدائم بين نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجمهورية مصر العربية، غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا من منطلق الحرص المشترك على تطوير منظومة الحماية والوقاية وفقاً للمعايير الدولية للأمم المتحدة، بالإضافة إلى استخدام تجارب وخبرات مصر في دعم برامج الأمم المتحدة ذات الصلة على المستويات الإقليمية والدولية‪.‬

ونقل وفد منظمة الأمم المتحدة خلال اللقاء تحياتهم لنيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي معربين عن أملهم في التعاون المشترك بين مكتب الأمم المتحدة ووزارة التضامن الاجتماعيُ وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وصرح على البرير، مدير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بدولة العراق، بأن الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، التقت خلال الأيام الماضية 3 وفود من دولة العراق منهم وفد برئاسة وزير خارجية دولة العراق وتبادلا الحديث حول كيفية إعداد استراتيجية قومية لمكافحة تعاطى المخدرات والوقاية من الإدمان في دولة العراق، واقترحت «والى» على الوفد الاستعانة بالتجربة المصرية في ظل نجاحها في خفض الطلب على المخدرات وهو ما لاقى تجاوبا كبيرا من الوفد وعلى أثره قمنا بزيارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بجمهورية مصر العربية للاستفادة من التجربة ونقلها لدولة العراق.

عثمان: دمجنا قضية المخدرات في المناهج الدراسية

واستعرض عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير الصندوق، خلال الزيارة أبرز محاور عمل الصندوق الممثلة في السياسات والتشريعات وفي برامج الوقاية كذلك الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات، وإضافة إلى دعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي.

مضيفا قضية المخدرات دمجت في المناهج الدراسية، وعلاج مرضى الإدمان من خلال المستشفيات المتخصصة الشريكة مع الخط الساخن "16023"، وفقًا للمعايير الدولية مجانًا وفي سرية تامة والبالغ عددها 27 مركزا متخصصا في 17 محافظة حتى الآن، بعدما كانت لا تتعدى 12 مركزا علاجيا في 7 محافظات فقط عام 2014.

كما استعرض «عثمان‪«‬ جهود الصندوق في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المختلفة منها تصحيح المفاهيم الخاطئة عن المواد المخدرة لدى الشباب وكذلك الفئات الأكثر عرضة لتعاطي المخدرات، كذلك الحملات الإعلامية، التي ينفذها الصندوق من خلال الشخصيات المؤثرة وأبرزها «أنت أقوى من المخدرات» بمشاركة محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي، وكذلك الحملة الأخيرة التي أطلقت في شهر رمضان الماضي واستطاعت زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 400% وكذلك البرامج التوعوية في مراحل التعليم المختلفة، وهو ما أشاد به وفد منظمة الأمم المتحدة معربًين عن أملهم في الاستفادة من تجربة الصندوق ونقلها لدولة العراق وكذلك لبعض الدول الأخرى مثل دولة موزمبيق.

الخط الساخن قدم خدمات علاجية لأكثر من 88 ألف مريض إدمان في 8 أشهر

وأطلع وفد منظمة مكتب الأمم المتحدة على آليات عمل الخط الساخن "16023" وكيفية تلقى المكالمات من المرضى وأسرهم لعلاجهم بالمجان وفي سرية تامة، حيث قدم الخط الساخن الخدمات العلاجية لأكثر من 88 ألف مريض إدمان على مدار الـ8 أشهر الأولى من 2021 ما بين مكالمات لطلب العلاج ومكالمات للمتابعة وأخرى للمشورة‪.‬

من جانبها، أشادت ميرنا بو حبيب نائب الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ‬بتجربة الصندوق في تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المخدرات ومدى فاعلية برامج الصندوق على المستوي الدولي، لافتة إلى أن غادة والى التقت أيضا منذ أيام، وزير العدل بدولة موزمبيق، وسيقوم الوفد بالتعرف أيضا على تجربة مصر في مجال خفض الطلب على المخدرات وتنفيذ البرامج الوقائية، كما سيجرى العمل خلال الفترة المقبلة على إعداد مذكرة تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في تنفيذ البرامج التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في الإدمان.