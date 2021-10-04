إزالة 54 حالة تعديات بينها 7 مدافن على مخر للسيول بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مراكز المحافظة، تواصل تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية، من جهات الولاية، والوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية في المهد، وتحرير محاضر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

إزالة 47 حالة تعديات بمساحة 1062 متراً مربعاً بملوي

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي إزالة 54 حالة تعديات على أملاك الدولة، منها 47 حالة بمساحة إجمالية 1062متراً مربعاً، على أرض أملاك دولة ولاية الري بقرية «الريرمون»، إضافة إلى 7 تعديات ببناء مدافن على مخر السيل في قرية «الشيخ عبادة»، التابعة لمجلس قروي «الروضة»، بمساحة 1500 متر مربع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية

وتابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنظيم الحملات الميدانية، لمتابعة مدى التزام المحال التجارية، وكافة المنشآت والقطاعات الخدمية، بمواعيد الغلق الشتوية، والمعلن عنها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة لمتابعة مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وتنظيم الحملات المختلفة لتحقيق الانضباط ومتابعة سير العمل لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتم المرور على عدد من المواقف بمدينة ملوي، منها موقف المنيا، وموقف أبو قرقاص، والمحرص، وإبشادات، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة المواطنين، وتوقيع غرامات على المخالفين وغير المتلزمين بارتداء الكمامات الواقية.