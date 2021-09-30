إزالة 890 حالة تعديات على أملاك الدولة خلال الموجة 18 بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك ضمن الموجة 18 من حملة حق الشعب للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

محافظ الغربية: إزالة التعديات على أملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات الأمنية

وأكد محافظ الغربية، في بيان صدر عن مكتبه اليوم الخميس، أن حملات إزالة التعديات في الموجة 18 على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، أسفرت عن إزالة 890 حالة حتى اليوم، حيث تمت إزالة 369 مخالفه تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 8 أفدنة و12 قيراطاً و4 أسهم، بالإضافة إلى إزالة 521 مخالفة بناء بمساحة 33 ألف و184 متراً مربعاً، وذلك منذ بدء تنفيذ المرحة الأولى من الموجة الـ18 في 13 سبتمبر الجاري.

القضاء علي تعديات ومخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

وأكد الدكتور طارق رحمي أنه لا تهاون مع أي مخالفات للتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية أو مخالفات البناء العشوائي، وسوف يتم إزالتها فوراً مع تطبيق القانون بكل حزم، مشيراً إلى أن حملات الإزالة مازالت مستمرة بمختلف المراكز والمدن على مستوى المحافظة، للقضاء علي تعديات أو مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أي خسائر في الأرواح والمعدات

كما أشار المحافظ إلى إصرار الدولة على ردع المخالفين من خلال تنفيذ القانون، والذي انعكس بدوره على تنفيذ أعمال الإزالة بالموجة 18، من خلال التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية في حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقاً للقانون وتحقيق الردع للمخالفين، دون حدوث أي خسائر في الأرواح والمعدات، مقدماً الشكر لكل الأجهزة المشاركة في تنفيذ الإزالات.

يذكر أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أعلن في وقت سابق عن بدء المحافظات في تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة في 13 من الشهر الجاري، مؤكداً استمرار المحافظات في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، لافتاً إلى أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية «خط أحمر»، لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

كما أوضح المحافظ أن المرحلة الأولى من الموجه الـ18 من حملة حق الشعب مستمرة حتى يوم الأحد 3 أكتوبر المقبل، على أن تبدأ المرحلة الثانية من هذه الموجة يوم 11 أكتوبر، وتستمر حتى يوم 29 من نفس الشهر، بينما تبدأ المرحلة الثالثة يوم 6 نوفمبر 2021، وتستمر حتى يوم 26 من نفس الشهر.