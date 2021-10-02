البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه جازان

أكد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

البرلمان العربي يحذر من الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي

وحذر البرلمان العربي من استمرار الأعمال الإرهابية الممنهجة لميليشيا الحوثي المدعومة والممولة من النظام الإيراني، التي تعد «جرائم حرب»، وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية وتهديدا للأمن والسلم الدوليين.

البرلمان العربي يدين حادث جازان بالسعودية

وكان البرلمان العربي قد أدان، إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية، طائرة مسيرة مفخخة بدون طيار باتجاه جازان بالمملكة العربية السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة أسفرت عن تضرر عدد من المنازل السكنية والمحال التجارية إثر سقوط وتناثر شظايا الطائرة التي جرى اعتراضها وتدميرها بنجاح من قبل قوات «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية.