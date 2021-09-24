البرلمان العربي يطلق البرنامج التمكيني لتدريب الأمناء والمساعدين

يطلق مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي غداً السبت الموافق 25 سبتمبر 2021، البرنامج التمكيني للأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين للبرلمانات العربية، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور لفيف من الأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين بالأمانات العامة لبرلمانات عدد من الدول العربية، وذلك في إطار الأنشطة والبرامج التي يقدمها المركز.

انطلاق برنامج التمكين بمشاركة 16 قيادة سياسية دولية

ويفتتح البرنامج النائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي، حيث يستمر من الفترة 25 إلى 29 سبتمبر الجاري، ويدور موضوعه حول «المعايير الحديثة في إدارة المجالس النيابية»، ويشارك فيه 16 أمينا عاما وأمينا عاما مساعدا يمثلون عددا من البرلمانات العربية.

ويناقش البرنامج العديد من المحاور، منها الاتجاهات الحديثة في تطوير العمل البرلماني على مستوى الأمانات العامة، بالإضافة إلى بناء استراتيجيات التميز لمكاتب الأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين، وكل ما يتعلق بتعزيز دورهم في الارتقاء بأداء البرلمانات العربية.