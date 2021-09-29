رئيس البرلمان العربي يعلن عدة آليات لتمكين المرأة العربية

أعلن عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عدة آليات لتمكين المرأة العربية والاهتمام بقضاياها بطرح برنامج سيحقق نقلة نوعية بالتنسيق مع الاتحاد البرلماني الدولي لتحقيق ريادتها على المستويات كافة.

آليات عمل تدعم قضايا المرأة

وأضاف «العسومي» خلال كلمته بالمحاضرة الأولى للدبلومة التطبيقية حول المهارات الحديثة في العمل البرلماني للعضوات: «نعمل على قدم وساق من خلال آليات عمل تدعم قضايا المرأة وتمكينها في ظل التحديات التي تواجهها المجتمعات العربية، وجهودنا تتطلب مزيدًا من الشراكة في العمل والمساواة بين الجنسين باعتبار المرأة شريكا فعالًا في بناء المجتمعات».

وتابع «العسومي»: «هناك برنامج طموح من أجل دعم ونصرة قضايا المرأة، وذلك بالتزامن مع المرحلة الاستثنائية التي يمر بها البرلمان العربي بفعاليته ونشاطه الملحوظ مع الاتحاد البرلماني الدولي فضلًا عن التنسيق المستمر الذي عزز من الأجواء الإيجابية بين المؤسستين».

البرلماني الدولي يشيد بجهود البرلمان العربي

من جهته، أعرب مارتن شونجنج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، عن سعادته لمحاضرته بالدبلومة التطبيقية الأولى، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي يبذله البرلمان العربي من أجل دعم قضايا المرأة.

وهنأ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، العسومي، بإطلاق برنامج الدبلومة التطبيقية الأولى للبرلمانيات العرب معتبرًا هذه الخطوة علامة فارقة في عمل البرلمان العربي والدفع بالمرأة العربية على طريق التمكين والريادة.

وأكد «شونجنج»، أن الدبلومة التطبيقية فرصة مهمة لتمكين المرأة ليس فقط على الصعيد البرلماني بل وتمكينها في المجالات كافة، معرباً عن اهتمامه الكبير بأهمية الشراكة بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي كونهما مؤسستين ممثلتين عن الشعوب ويدفعان لترسيخ الديمقراطية التي تدعم حقوق المرأة وتعزز المساواة بين الجنسين.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم للجهد الكبير والملموس من البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، مؤكدين أهمية تمكين المرأة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة.