«تعليم دمياط» تبحث آليات سد عجز المعلمين استعدادا لبدء العام الدراسي

أكد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أهمية دور مجلس أمناء المحافظة في دعم المنظومة التعليمية بمحافظة دمياط، والمساهمة المثمرة في تذليل أي عقبات تلوح في الأفق من أجل تحقيق تقدم المنظومة التربوية والتعليمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم، مجلس أمناء وآباء ومعلمين محافظة دمياط، بحضور عبد الرازق الزيني وكيل المديرية ويحيى توما مدير عام الشؤون التنفيذية، وباهر رزق مدير إدارة التوجيه الفني، ومدراء الإدارات التعليمية ومديري المراحل التعليمية، لمناقشة آخر الاستعدادات لبداية العام الدراسى الجديد.

وكيل «تعليم دمياط» يناقش الاستعداد لبداية العام الدراسى الجديد

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ومجلس الأمناء، كل في إدارته، على ما بذلوه من جهود مثمرة ظهرت نتائجها للجميع، وعلى موقف مديري الإدارات التعليمية المشرف الذي ظهر في استعدادات المدارس للفصل الدراسي الأول.

كما قدم مجلس الأمناء دروع الشكر والتقدير لوكيل الوزارة ومدراء الإدارات التعليمية على جهودهم المستمرة لرفعة العملية التعليمية بالمحافظة، مؤكدا كامل التعاون المثمر لتحقيق نجاح العملية التعليمية بجميع مدارس المحافظة.

آليات سد عجز المعلمين واختيار المتطوعين

وتناول الاجتماع مناقشة واستعراض كافة الاستعدادات وجاهزية المدارس، ومقترحات أعضاء مجلس الأمناء بالتطوير، والرد على استفساراتهم حولها و العديد من المشكلات الخاصة بسد العجز للمعلمين وآلية اختيار المعلمين المتطوعين وعن أهم القرارات التي اتخذتها المديرية بهذا الخصوص.