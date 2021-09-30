وزير التعليم يعلن استمرار تدريس اللغة الأجنبية الثانية في مدارس اللغات من 4 ابتدائي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار تدريس اللغة الأجنبية الثانية من الصف الرائع الابتدائي في مدارس اللغات.

لا جديد في الأمر

وكتب «شوقي»، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «يستمر تدريس اللغة الأجنبية الثانية من الصف الرابع الابتدائي في مدارس اللغات كما كان في الأعوام السابقة ولا جديد في هذا الأمر».

وكان وزير التعليم قد أعلن تفاصيل تدريس المناهج الجديدة لطلاب الصف الرابع الابتدائي، مؤكداً أنها تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وتم إعدادها على يد نخبة من الخبراء المتخصصين، مؤكداً أن الوزارة وفرت العديد من المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب على فهم المقررات الدراسية بسهولة.

نماذج للمناهج الدراسية

وأبرز وزير التعليم شوقي نماذج من كتاب «القيم واحترام الآخر»، ولفت إلى أن الوزارة انتهت من تأليف وطباعة تلك السلسلة من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الرابع الابتدائي، من أجل ترسيخ هذه القيم لدى التلاميذ منذ الصغر.

تطعيم العاملين بالقطاع التعليمي والطلاب

وفي سياق آخر، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن العام الدراسي القادم سيبدأ في موعده، إذ تتطلع الوزارة إلى عام دراسي منتظم، وتنسق من أجل ذلك مع وزارة الصحة والسكان، وتستهدف تطعيم 1.6 مليون من العاملين في منظومة التعليم، وتم تطعيم نحو 65% منهم حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، أن الوزارة تعمل على استكمال تطعيم المتبقين في الموعد المحدد، من أجل حماية للمواطنين والطلاب، حيث تتيح الدولة لقاحات كرووان بالمجان، موضحًا أن الوزارة هي أكثر وزارة طعمت العاملين فيها ومازالت الخطة مستمرة.