تجديد حبس 3 متهمين في قتل محمد عرفة 15 يوما

أمرت المحكمة المختصة، بتجديد حبس 3 متهمين بقتل محمد عرفة مندور إسماعيل، بمدينة أبو سمبل في أسوان.

العثور على جثة محمد عرفة

وذكرت النيابة في بيان لها، أنها تلقت بلاغًا بالعثور على محمد عرفة مُلقى بطريق جبلي مصاب بأماكن متفرقة من جسده، وذلك بالتزامن مع ما رصدته «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام»، من تداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبات القصاص ممن يدعى «عبد الرحمن رأفت» لتسببه في قتل المجني عليه، وبعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

تورط 5 أشخاص في قتل محمد عرفة

وانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المجني عليه، وتبينت ما به من إصابات، وكلَّفت الطبيب الشرعي بتشريحه لمعرفة سبب وكيفية الوفاة، كما عاينت مسرح الواقعة وسألت شهود العيان الذين أدلوا بتفصيلات ما حدث وتعرفهم على أحد المتهمين مرتكبي الجريمة، وكلفت الشرطة بالتحري عن الواقعة، فتوصلت التحقيقات لتحديد 5 متهمين فيها من بينهم المدعو عبد الرحمن رأفت، فصدر قرار النيابة العامة بضبطهم، وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على ثلاثة منهم، واستجوبتهم النيابة العامة وأمرت بحبسهم.