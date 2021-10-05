جهود مصرية للمسافرين في ظل جائحة كورونا.. «باسبور صحي ولقاح وموقع»

إجراءات عديدة اتخذتها وزارة الصحة والسكان، لتسهيل إجراءات السفر للمواطنين في المطارات في ظل جائحة فيروس كورونا، وآخرها باسبور صحي لمعرفة غير المطعمين باللقاحات المطورة ضد عدوى الفيروس.

فكرة عمل الباسبور الصحي

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالباسبور الصحي بداية من الأسبوع المقبل بالتعاون مع وزارة الاتصالات، إذ يكون الباسبور ملونا بـ3 ألوان كل منها يعبر عن موقف صاحبه من اللقاحات، بداية من الأحمر الذي يعبر أن الشخص لم يتلقَ أي جرعات من اللقاح، والأصفر يشير لحصوله على الجرعة الأولى، بينما الأخضر يشير لتلقي صاحبه الجرعتين.

أرقام خاصة لحجز اللقاحات

وخصصت الوزارة أرقامًا لحجز اللقاحات للمسافرين بموقع خاص بهم، والذي يتطلب اختيار الفئة المستهدفة، وكذلك خانة أغراض السفر والبيانات المطلوبة للموقع مثل الاسم الرباعي والرقم القومي ورقم الهاتف وجواز السفر والصورة الشخصية.

وبعد تسجيل البيانات يستقبل الشخص رسالة من أربعة أرقام للتحقق، ويستكمل البيانات المطلوبة مثل تحميل التاريخ المرضي في حالة وجوده، ثم الموافقة على شروط التطعيم باللقاح، وأخيرا يتم اختيار المكان الراغب تلقي اللقاح فيه، ويتلقى رسالة تأكيد الموعد والمكان بعد 72 ساعة.

لقاح جونسون للمسافرين

وكانت وزارة الصحة خصصت لقاح جونسون آند جونسون لمراكز تطعيم المسافرين، نظرًا لحصول اللقاح على الاعتماد في العديد من الدول الخارجية.

واستقبلت مصر الشحنة الثانية من لقاح جونسون أند جونسون، بمطار القاهرة الدولي، السبت 4 سبتمبر الماضي، إذ أعلنت الوزارة استقبالها 525 ألف جرعة من اللقاح المطور ضد عدوى كورونا، وذلك بعد استقبال الشحنة الأولى التي احتوت على 261 ألف جرعة، وتم توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أعلن في تصريحات تليفزيونية، أن مصر ستتسلم نحو 25 مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون خلال العام الجاري 2021.