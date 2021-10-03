الصحة: إطلاق باسبور صحي للمتهربين من تلقي لقاح كورونا الأسبوع المقبل

أكدت وزارة الصحة والسكان، على إصدارها باسبور صحي للكشف عن المتهربين من تلقي لقاح كورونا بداية من الأسبوع المقبل بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مؤكدة أن الباسبور الصحي هو بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني يستخدم في المطارات لمعرفة موقف الشخص من التطعيم بلقاح كورونا، موضحة أن الباسبور الصحي سيكون 3 ألوان يحدد منهم موقف المواطن من حصوله على لقاح كورونا.

3 ألوان لتحديد موقف المواطن من الحصول على لقاح كورونا

وتابعت الوزارة، أن الألوان تتمثل في اللون الأحمر ويفيد بأن الشخص لم يتلقى أي جرعة من جرعات لقاح كورونا، واللون الأصفر يشير إلى حصول المواطن على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، أما بالنسبة للون الأخضر يشير إلى تلقي المواطن الجرعتين الخاصين بلقاح كورونا.

وأكدت الوزارة، أنه يتم الاعتماد فقط على الباسبور الصحي الإلكتروني ولكن هناك طريقة أخرى وهي الشهادات المؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا، متابعة أنه لا يمكن تزويرها أو غشها نظرا لوجود «السريال نمبر»، كما أنها تحمل «QR» كود به موعد التطعيم واسم اللقاح للتأكد أن الورقة أصلية.

خطة الدولة لتطعيم 40% من المواطنين لمواجهة الموجة الرابعة

وفي سياق متصل، جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بضرورة تلقي لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين، وذلك وفقًا للخطة الموضوعة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن لقاحات كورونا، مؤكدة أن جميع اللقاحات آمنه وفعالة ولا داعي للخوف أو التوتر، مطالبة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الرابعة، والتي توقعت الوزارة الوصول على ذروتها خلال منتصف الشهر الجاري.

وأوضحت الوزارة، في تقرير رسمي لها، أن الإجراءات الاحترازية مهمة جدًا، بالإضافة إلى التطعيم الذي يعمل على تخفيف شدة أعراض الفيروس في حال الإصابة بفيرس كورونا.