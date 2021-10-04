وزيرة الصحة تشكر بريطانيا لدعم مصر بـ300 ألف جرعة لقاح كورونا

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، السفير البريطاني لدى مصر، جاريث بايلي، في ديوان عام الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، ومواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

واستهلت وزيرة الصحة والسكان، الاجتماع، بتقديم الشكر للسفير والحكومة البريطانية، لدعم مصر بـ299 ألفا و680 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج أسترازينيكا، في منتصف شهر أغسطس الماضي، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكدة أهمية التضامن بين الدول في التصدي لجائحة كورونا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان عنه، أنّ الاجتماع تناول مناقشة الضوابط والاشتراطات الصحية المتبعة مع المسافرين بين مصر وبريطانيا، لمواجهة فيروس كورونا، وتيسير حركة انتقال المواطنين بين البلدين.

وزيرة الصحة تشكر الحكومة البريطانية لدعم مصر بـ299 ألفا و680 جرعة لقاح كورونا في أغسطس 2021

وأضاف مجاهد، أنّ اللقاء شهد مناقشة الإجراءات الجارية بوزارة الصحة البريطانية لسرعة اعتماد شهادات تلقي اللقاح للمسافرين، والتي تحمل رمز الاستجابة السريع QR code، وذلك بعد رفع اسم مصر من القائمة الحمراء المتعلقة بالسفر من وإلى بريطانيا، ضمن نحو 100 دولة جرى مراجعة الإجراءات الصحية ومستجدات الوضع الوبائي بها.

وتابع المتحدث باسم «الصحة»، أنّ الوزيرة أكدت استمرار العمل واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، لتيسير حركة الانتقال بين مصر وبريطانيا، خاصة لأغراض العلاج والبعثات التعليمية، فضلا عن تنشيط السياحة الآمنة لمواطني الدولتين.

ولفت مجاهد، إلى أنّ الوزيرة ناقشت التعاون بين مصر وبريطانيا في مجال التعليم الطبي المهني، من خلال التعاون بين وزارة الصحة والسكان، والكلية الملكية البريطانية Royal College، لتطوير البرامج التدريبية في مختلف التخصصات الطبية واعتمادها ضمن برنامج الزمالة المصرية.

الضوابط والاشتراطات الصحية لتيسير حركة انتقال المواطنين بين مصر وبريطانيا

وأكد مجاهد، أنّ الاجتماع تناول استعراض تجربة مصر وبريطانيا في مواجهة الجائحة، حيث أبدى السفير البريطاني حرصه على الاطلاع على استراتيجية وزارة الصحة والسكان المصرية، في التصدي للجائحة، والتي خفّضت معدل الإصابات والوفيات بالفيروس.

وأشار إلى أنّ الوزيرة أشارت إلى تجربة مصر في التصدي للفيروس، والتي استطاعت تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المصريين وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد والتنمية.

ولفت إلى أنّ أبرز محاور الاستراتيجية، توافر البنية التحتية والتجهيزات بالمستشفيات والوحدات الصحية، ووجود أطقم طبية مؤهلة، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، من خلال مبادرات رئيس الجمهورية «100 مليون صحة» بمختلف التخصصات الطبية، والتي ساهمت بشكل كبير في خفض معدلات الإصابات والوفيات بالفيروس، واستهدفت المبادرات جميع فئات المجتمع من مختلف المراحل العمرية، وتقديم العلاج لملايين المرضى بالمجان.

السفير البريطاني يشيد بإجراءات الدولة في التصدي لجائحة كورونا

من جانبه، أكد السفير البريطاني لدى مصر، حرص بلاده على التعاون الدائم والمثمر مع مصر على مختلف الأصعدة والمجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدًا باستراتيجية الدولة المصرية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، والتي ساهمت في خفض معدل الإصابات والوفيات بالفيروس، كما أكد حرص بلاده على مواصلة التعاون مع مصر في القطاع الصحي وتقديم سبل الدعم اللازم، خاصة خلال التصدي للجائحة.