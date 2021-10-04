«الصحة» تطلق 4 قوافل طبية غدًا.. تشمل 12 تحصصًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك»، إطلاق 4 قوافل طبية جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وكذلك خطة الوزارة لتوعية المواطنين والكشف عن الأمراض.

يأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالمجتمع، وتحقيق رؤية التنمية المستدامة في كل القطاعات وخاصة القطاع الطبي، إذ تعطي الحكومة المصرية أولوية قصوى للقضاء على العادات والأمراض والفيروسات المنتشرة خاصة في القرى النائية، بالإضافة إلى توعية المواطنين من خطورة الفيروسات وما تسببه من مضاعفات تؤثر على صحة المواطنين، وخاصة فيروس كورونا.

موعد إطلاق القوافل الطبية

ومن المقرر أن تنطلق القوافل الطبية الأربع غدًا الثلاثاء وتستمر لمدة يومين متواصلين، في محافظات «البحر الأحمر- سوهاج- الجيزة- أسيوط».

وكشفت وزارة الصحة، عن الأقسام المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل التي ستنطلق غدا، التي شملت «قسم الباطنة، وقسم الأطفال، وقسم الأنف والأذن، وقسم النساء والولادة، وقسم خدمات تنظيم الأسرة، وقسم العظام، وقسم الجراحة، وقسم الرمد والأسنان، وقسم القلب، وقسم الجلدية، وقسم الخدمات والأشعة، وقسم التحاليل»، مشيرة إلى أن الكشف بالمجان لكل المواطنين ومختلف الفئات العمرية.

أماكن تواجد القوافل الطبية

حددت المراكز والقرى التي ستشهد تواجد هذه القوافل؛ تسهيلا على المواطنين؛ للفحص عن أي مرض أو عدوى أو إصابة يعاني منها أبناء هذه المحافظات، التي جاءت على النحو التالي:

- قرية مرسى حميرة - أبرق مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر.

- قرية كوم العرب مركز طما محافظة سوهاج.

- قرية القابابات حي أطفيح بمحافظة الجيزة.

- قرية كوم أبو شيل مركز أبنوب محافظة أسيوط.