إزاي تعرف الجهة التابعة لها السيارة من لون اللوحة المعدنية؟.. الأخضر للدبلوماسيين

أحيانا يلاحظ قائدو السيارات لوحات معدنية بألوان غريبة وغير معهودة، مثل الأسود، والأبيض الفسفوري، والأصفر، والأخضر الفسفوري، فضلا عن وجود أرقام وأحرف غير معهودة، كأن تكون رقما واحدا، وهو ما يدفعهم للتساؤل عن تبعية قائد السيارة لأي هيئة أو جهة، وقد يختلط الأمر على كثيرين عند التمييز بين الهيئات المختلفة، لاسيما في اللوحات المعدنية التي تتبع الهيئات الدبلوماسية وهيئة الرئاسة، التي تشهد ألوانا وأرقاما غير شائعة.

وترصد «الوطن» خلال التقرير التالي دلالات ألوان وأرقام لوحات السيارات، بحسب كل جهة، وأرقام اللوحات والأحرف التابعة لكل محافظة، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

دلالات ألوان لوحات السيارات المعدنية

وقال اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، إن الإدارة العامة للمرور حددت لكل هيئة لونا يُوضع على اللوحات المعدنية للسيارات، وفقا للجهة التابعة لها، وفقا للتالي:

ـ سيارات الرئاسة، تحمل لوحات معدنية باللون الأخضر في الشريط العلوي، والجزء السفلي أخضر فسفوري، وتُكتب الأرقام باللون الأصفر.

ـ الهيئات الدبلوماسية، تحمل لوحات معدنية باللون الأخضر في الشريط العلوي، والجزء السفلي باللون الأبيض الفسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

ـ السيارات الملاكي المميزة، وهي السيارات المملوكة للأجانب التي تعمل بالهيئات الدبلوماسية، وغير تابعة للقنصليات، وتحمل لوحات معدنية باللون الأخضر الفاتح في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

ـ السيارات التابعة للشرطة، تحمل لوحات معدنية باللون الكحلي «الأزرق الغامق» في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأبيض.

ـ السيارات التابعة للجمارك، تحمل لوحات معدنية باللون الأصفر في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

ـ سيارات القطاع العام، الحكومة، المحافظة، والأوتوبيسات العامة، تحمل لوحات معدنية باللون الرمادي في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

ـ سيارات الرحلات، وأوتوبيسات السياحة، تحمل لوحات معدنية باللون البيج في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

ـ أوتوبيسات المدارس، تحمل لوحات معدنية باللون الأزرق الفاتح في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

ـ سيارات الأجرة، تحمل لوحات معدنية باللون البرتقالي في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

ـ سيارات النقل والجرارات الزراعية، تحمل لوحات معدنية باللون الأحمر في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

ـ سيارات الملاكي، والإسعاف، والمستشفيات، والإطفاء، وذوي الاحتياجات الخاصة، تحمل لوحات معدنية باللون الأزرق الفاتح في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

دلالات عدد أحرف وأرقام اللوحات المعدنية للسيارة

أما عن دلالات عدد الأحرف وأرقام اللوحات المعدنية، أوضح شاهد أن اللوحات المرورية تم استبدالها لتصبح مكونة من حروف وأرقام، على عكس السابق، فكانت تتكون من أرقام فقط، فيمكن من خلال رقم لوحة السيارة تحديد المحافظة التابعة لها، كالتالي:

ـ محافظة القاهرة تحمل لوحات مكونة من 3 أحرف بالإضافة إلى 3 أرقام.

ـ محافظة الجيزة فتتكون من حرفين، بالإضافة إلى 4 أرقام.

ـ أما في حالة كانت السيارة تحمل لوحات معدنية بها 3 أحرف و4 أرقام، فهي تتبع المحافظات الأخرى، ولكل محافظة حرف مميز لها.

حروف اللوحات المعدنية ودلالاتها

ـ «س» محافظة الإسكندرية.

ـ «ر» محافظة الشرقية.

ـ «د» محافظة الدقهلية.

ـ «م» محافظة المنوفية.

ـ «ب» محافظة البحيرة.

ـ «ل» محافظة كفر الشيخ.

ـ «ع» محافظة الغربية.

ـ «ق» محافظة القليوبية.

ـ «ف» محافظة الفيوم.

ـ «و» محافظة بني سويف.

ـ «ن» محافظة المنيا.

ـ «ي» محافظة أسيوط.

ـ «هـ» محافظة سوهاج.

ـ «ج هـ» محافظة مطروح.

ـ «ج ب» محافظة الوادي الجديد.

ـ «ص أ» محافظة قنا.

ـ «ص ق» محافظة الأقصر.

ـ «ص و» محافظة أسوان.

كما أشار الخبير المروري إلى أن محافظات البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، حرفها الأول الثابت «ط» ويتغير الحرف الثاني فقط على النحو التالي:

ـ «ط س» محافظة السويس.

ـ «ط ص» محافظة الإسماعيلية.

ـ «ط ع» محافظة بورسعيد.

ـ «ط د» محافظة دمياط.

ـ «ط أ» محافظة شمال سيناء.

ـ «ط ج» محافظة جنوب سيناء.

ـ «ط ر» محافظة البحر الأحمر.

كما نوه اللواء شاهد، إلى أن هناك 11 حرفا يحظر استخدامها منعا لأي لبس محتمل لتشابهها مع حروف أخري وهي «ث، ح، خ، ز، ذ، ش، ض، ظ، غ، ك، ت»، كما يحظر استخدام الرقم صفر لتشابهه مع مسمار التثبت مما يتيح الفرصة للتهرب من المخالفات المرورية.