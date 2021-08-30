أول تصريح من صاحب اللوحات المعدنية في واقعة «طفل المحلة»: «معرفش حاجة عن العربية»

قال حسن مصطفى، مالك اللوحات المعدنية التي استخدمت في سيارة اختطاف الطفل زياد البحيري، المعروف إعلاميًا باسم طفل المحلة المُختطف، إن تلك اللوحات تم سرقتها منه، ومنذ أيام حرر محضرًا بالواقعة في قسم الشرطة حمل رقم 1264.

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وأكد «مصطفى» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن السيارة ليست ملكه ولم يعلم عنها شيئًا، مشيرًا إلى أنه يملك اللوحات المعدنية المسروقة.

وجار التحقيق مع مالك اللوحات المعدنية، من قبل الأجهزة الأمنية.

خطف طفل المحلة

وتنشر «الوطن» صورة من محضر قسم الشرطة الذي حرره مالك اللوحة المعدنية المسروقة في 16 أغسطس 2021، من المواطن حسن مصطفى، المقيم بقرية منية سمنود، بفقدان اللوحات الخاصة بسيارته والتي تم استخدامها في حادث خطف الطفل زياد البحيرى في وضح النهار بالطريق الدائرى بالمحلة الكبرى.

وكشف المحضر، أنه تمت سرقة اللوحات المعدنية الأمامية والخلفية للسيارة رقم 1264، ولا يتهم مالك السيارة أحدًا.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو يظهر قيام شخصين ملثمين بخطف طفل يدعى «زياد أحمد البحيري»، مقيم بمنطقة عزبة خضر أثناء تواجده بمحل والده بالطريق الدائري بالمحلة.

وظهر في الفيديو، شخصان ملثمان قاما بخطف الطفل داخل سيارة فضية اللون تحمل رقم 1264 وفرا هاربين.

ومن جانبها، تكثف مباحث المحلة الكبرى من جهودها؛ لضبط المتهمين في واقعة اختطاف طفل من أمام أحد المحال.