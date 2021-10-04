الداخلية عن فيديو الأعطال الفنية على طريق «مصر - الإسكندرية»: قديم

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «واتس آب» مقطع فيديو، زعم خلاله أحد الأشخاص وجود عطل بالرادارات الموجودة على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي، مدعيا أنه يعطي قراءة لسرعة السيارة أعلى من السرعة الفعلية بمقدار 40 كيلو مترا، أو أكثر، وذلك عقب استيقافه مرتين لتجاوز السرعة المقررة.

وذكرت وزارة الداخلية، أنه بالفحص تبين أن الواقعة ترجع إلى عام 2018، وأن الرادارات الكائنة بالمنطقة المشار إليها بحالة جيدة من الناحية الفنية، وذلك عقب فحصها من المتخصصين.

صاحب الفيديو يوجه اعتذارا للشرطة

وأمكن التوصل لقائد السيارة ومصور مقطع الفيديو، حيث قرر بقيامه بتصوير ذلك الفيديو أثناء سيره بسيارته بسبب استيقافه مرتين لتجاوز السرعة المقررة، ظناً منه أنه قام بتثبيت السرعة الخاصة بسيارته وفقاً للسرعة القانونية المحددة، وعقب مشاهدته للتعليقات التى شملتها مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو المشار إليه، والتى تضمنت احتمالية تثبيته السرعة على عداد الميل وليس الكيلو متر.

وعند قيامه بمراجعة الوكيل الخاص بسيارته تبين له وجود خاصية بالسيارة لم يكن يعلم بها، وهى أن السيارة بها عداد سرعة بالميل وآخر بالكيلو متر، وقدم المذكور الاعتذار والشكر للأجهزة الأمنية فى حينه على سرعة الاستجابة والإهتمام بشكواه والتأكد من سلامة أجهزة قياس السرعة على الطرق السريعة.