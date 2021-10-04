«الداخلية» توجه ضربة موجعة لتجار العملة وبائعي الوهم لراغبي السفر

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، شخصين أحدهما مقيم بمحافظة المنيا والآخر يعمل بالخارج، بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، كما ضبط متهمين أحدهما بمحافظة الغربية والثاني بالقاهرة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم.

وأكدت التحريات قيام المتهمين بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثاني وإرسالها للأول عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد من الخارج ليقوم باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري.

مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي

وكشفت التحريات، أن المتهم الأول يرسل الأموال لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى، من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة مالية، بالإضافة إلى الاستفادة من فـارق سعر العملة وتغييرها بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الثاني المتواجد خارج البلاد حاليًا، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث أعوام، طبقًا للفحص المستندي بلغت مليون جنيه مصري.

بيع الوهم لراغبي السفر للعمل بالخارج

في سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام شخص مقيم بمحافظة الغربية، بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم، زاعمًا قدرته على تسفيرهم إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.

وكشفت التحريات، أن المتهم أتخذ مقر إحدى شركات السفريات «بدون ترخيص» بمحافظة الغربية مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، كما إنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» للإعلان عن نشاطه واستقطاب ضحاياه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف مقر الشركة وضبط المتهم.

وعثر بداخل الشركة على «عدد كبير من صور شهادات التخرج بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة إلى عدد من الجامعات، وصورة رخصة قيادة وجواز سفر منسوب صدورهما إلى إحدى الدول، وصور ضوئية لمستندات خاصة لعدد كبير من الأشخاص، ومجموعة من الدعاية والإعلانات بإسم الشركة.

كما تم ضبط، «جهاز «لاب توب، وهاتف محمول»، وبفحصهما فنيًا تبين احتوائه على العديد من المحادثات المتبادلة مع ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

ضبط مسؤولي إحدى الشركة بتهمة النصب على راغبي السفر

كما تمكنت وزارة الداخلية، من كشف ملابسات بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من أحد الأشخاص مقيم بالجيزة بتعرضه لواقعة احتيال من قِبل مسؤولي إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم تسفيره للعمل دون الوفاء بذلك.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وتبين أن المتهم مندوب بشركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج مقرها بمحافظة بالقاهرة، حيث يقوم المتهم بممارسة نشاط احتيالي في الاستيلاء على أموال المواطنين من راغبي السفر للخارج؛ بزعم توافر فرص عمل لهم بالخارج بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.

وكشفت التحريات، أن المتهم قام بالاستيلاء من المجني عليه على مبلغ مالي بزعم توفير فرصة عمل له بالخارج دون الوفاء بذلك.

عقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم بمقر الشركة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأضاف بارتكابه الواقعة بعلم مالك الشركة.