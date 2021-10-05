أبرز امتيازات وحقوق العمالة غير المنتظمة.. بينها منحة الرئيس

حرص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة، ومنحهم العديد من الامتيازات، ومن بينها ما جاء في نص المادة 26 من القانون، وكان نصها أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات.

أهم الحقوق والامتيازات من منح ومبادرات وتأمينات للعمالة غير المنتظمة

«الوطن» تستعرض أهم الحقوق والامتيازات من منح ومبادرات وتأمينات للعمالة غير المنتظمة فيما يلي:

- منحة الرئيس التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بها للعمالة غير المنتظمة لمواجهة آثار فيروس كورونا كوفيد 19، التي اجتاحات البلاد في مارس 2020، وبلغت المنحة أكثر من 5 مليارات جنيه، استفاد منها أكثر من مليون و700 ألف من العمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات، وتم صرفها على 6 مراحل، بواقع 500 جنيه في كل مرحلة بإجمالي 3 آلاف جنيه لكل عامل.

مزايا ضخمة للعمالة غير المنتظمة الرسمية

- التأمين على العمالة غير المنتظمة، وظهر ذلك واضحا في مواد نصوص المواد الخاصة بالمعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد 148، والتي تضمنت وجود مزايا ضخمة للعمالة غير المنتظمة، وأن قانون المعاشات الجديد والذي يشمل الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعي الجديدة ومن المفترض أن أي فرد يشترك في هذا النظام بنسبة 21% تنقسم إلى جزأين جزء يدفعه العامل بقيمة 9%، وجزء يدفعه صاحب العمل بقيمة 12%.

-صرف منح للعمالة غير المنتظمة في العديد من المناسبات الدينية أو الوطنية، أو أي مناسبات رسمية أخرى، مثل منح المدارس، وذلك للعمالة غير المنتظمة الرسمية المسجلة في دفاتر وسجلات القوى العاملة، بالمحافظات وكان آخرها في شهر أغسطس الماضي، بصرف منحة العمالة غير المنتظمة بمحافظة السويس، بقيمة 3 ملايين و200 ألف جنيه لنحو لـ3348 عاملًا بمناسبة عيدي الفطر والأضحى.

- صرف منح عيدي الفطر والأضحى للعمالة غير المنتظمة بمحافظة سوهاج بقيمة 8 ملايين جنيه.

- صرف منح الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمناسبة المولود الجديد، ومنح زواج، ومنح وفاة رب الأسرة ومنح وفاة أحد الأقارب المؤثرين في الإنفاق على الأسرة.

- تسليم بوليصات التأمين على العمالة غير المنتظمة، بحد أدنى 500 جنيه لكل بوليصة تأمين.