عز العرب يحصل على توكيل فيراري في مصر

كشفت مصادر مقربة من شركة عز العرب لتجارة السيارة، عن قرب حصول صاحب «فولفو»، على توكيل العلامة الإيطالي «فيراري» في مصر، ومن المقرر إعلان تفاصيل الصفقة قبل نهاية العام الجاري، لتستحوذ الشركة بذلك على أول توكيل حصري للسيارات السوبر في البلاد.

أسباب حصول عز العرب على فيراري

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أن قرار هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب، بالحصول على وكالة «فيراري»، جاء بعد ارتفاع مبيعاتها في مصر خلال الفترة الماضية، فضلا عن إقدام العديد من تجار السيارات في مصر، على استيراد موديلاتها المختلفة خلال الفترة الماضية، وذلك دون وجود مراكز خدمة خاصة بها لإجراء صياناتها الدورية.

وأوضحت المصادر، أن شركة عز العرب بعد إعلانها الحصول على توكيل «فيراري» بشكل رسمي وحصري في مصر، من المتوقع أن يجري افتتاح مركزين للصيانة.

يذكر أن عز العرب، تمتلك وكالة عدد كبير من السيارات العالمية في مصر، مثل «أستون مارتن- جيب- فولفو- DS الفرنسية- دودج- رام- بروتون»، بجانب أنه من أبرز موزعي سيارات ألفا روميو في مصر.

سيارات فيراري تصل إلى 14 مليون جنيه

ومن الجدير بالذكر، أن السيارات «فيراري» تصل أسعار بعض الفئات بها إلى 14 مليون جنيه، ما يؤدي إلى خلق تنافسية متوقعة داخل السوق المصرية بعد إعلان استحواذ شركة عز العرب على توكيلها.

وبحسب معلومات من مصادر موثوق بها لـ«الوطن»، أكدت أن كريم نجار ممثل مجموعة «فولكس فاجن» في مصر، سيعلن حصوله على توكيل «لامبورجيني»، بعد إعلان عز العرب عن توكيل «فيراري»، لتزداد المنافسة بين سيارات فيراري ولامبورجيني في السوق المصرية.