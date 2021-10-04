طريقة احتساب الضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز.. الشريحة حسب الدخل

يبحث اليوتيوبرز والبلوجرز في مصر حاليًا، عن قيمة الضرائب التي سيدفعونها لصالح مصلحة الضرائب المصرية، بعد أن حذرت الأخيرة أصحاب القنوات عبر اليويتوب والمدونين من التهرب الضريبي، ووفقًا لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته على مدار السنوات الماضية يجرى احتساب صافي الضريبة الخاضعة للدخل بعد خصم كافة المصروفات السنوية التي يتحملها الممول من كافة الإيرادت التي يحصل عليها الممول من المنصات الرقمية التي يتربح منها.

طريقة احتساب ضريبة الدخل على اليوتيوبرز والبلوجرز

وقسم القانون احتساب ضريبة الدخل على اليوتيوبرز والبلوجرز إلى عدد من الشرائح، إذ أعفى الممول في الشريحة الأولى من صافي الدخل الخاضع للضريبة في نطاق جنيه واحد وحتى 15 ألف جنيه من دفع أية ضرائب.

أما الممول الذي يصل صافي دخله السنوي في نطاق أكثر من 15 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه يدفع وفقا لسعر الضريبة قدرها 2.5 %، بينما من يتربح صافي دخل في نطاق أكثرمن 30 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه يخضع لدفع ضريبة قدرها 10%.

شرائح الضرائب على دخل صناع المحتوى.. طريقة الحساب

ووفقًا للقانون يخضع من يصل صافي دخله أكثر من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه لضريبة قدرها 15 % من قيمة الصافي، في حين يخضع الممول الذي يصل صافي دخله أكثر من 60 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه لسعر ضريبة قدرها 20%، بينما من يصل صافي دخله أكثر من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه لصافي ضريبة قدرها 22.5%، أما من يصل صافي دخله أكثر من 400 ألف جنيه فعليه أن يدفع ضريبة قدرها 25 %.

وأعلنت مصلحة الضرائب المصرية اليوم في بيان رسمي شرائح الضرائب على الدخل التي يجب على الممول الذي يمارس نشاط التجارة الإلكترونية، من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات أو من يمارس نشاط صناعة المحتوى مثل اليوتيوبرز أو البلوجرز، وفقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته المتعاقبة.