بدء مقابلات الطلاب الجدد في إعلام جامعة فاروس بالإسكندرية

بدأت كلية الإعلام جامعة فاروس في الإسكندرية، في إجراء مقابلة الطلاب الجدد خريجي الثانوية العامة، وذلك بالتزامن مع استقبال طلاب المرحلة الثانية والثالثة، حيث يخضع الطلاب لامتحان شفوي، يتضمن بعض الأسئلة المتعلقة بالعمل الإعلامي والممارسة الإعلامية، إضافة إلى المعلومات العامة، للوقوف على قدرات الطلاب الثقافية، وقياس مدى المهارات وتحصيل المعلومات.

مقابلة الطلاب الجدد بإعلام فاروس الإسكندرية

تجري المقابلات مع الطلاب الجدد لجنة برئاسة الدكتورة عزة عبد العزيز عثمان، عميد كلية الإعلام جامعة فاروس، والدكتور حسين حسني، المذيع بقناة الغد الإخبارية، وهمام مجدي، المذيع بقناة extra news، إضافة إلى رؤوساء أقسام الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود محي الدين، رئيس جامعة فاروس، حيث تنوعت الأسئلة ما بين معلومات عامة، وأسئلة عن الحقل الإعلامي وعن الفن والأدب، إضافة إلى منح الطلاب الجدد فرصة للتعبير عن أنفسهم وعن اختيار دراسة المجال الإعلامي.

كل ما تريد معرفته عن كلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة فاروس

تُعد كلية الإعلام وفنون الاتصال في جامعة فاروس من الكليات التي تعمل على تحقيق مكانة متميزة وتنافسية داخل منظومة كليات الإعلام على المستوى المحلي والإقليمي، بما توفره من تعليم متميز، يحقق التنوع، ويسعى إلى نقل المعرفة في ضوء الالتزام بمعايير جودة التعليم الإعلامي.

أقسام كلية الإعلام جامعة فاروس الإسكندرية

- قسم الصحافة والنشر الرقمي

- قسم العلاقات العامة والاتصالات التسويقية

- قسم الراديو والتليفزيون

وقالت الدكتورة عزة عثمان، عميد كلية الإعلام جامعة فاروس في الإسكندرية، إنه يتم تدريب طلاب قسم الصحافة والنشر الرقمي على إنتاج المطبوعات على أيدي نخبة من كبار الصحفيين، كما يتم تدريب طلاب العلاقات العامة والاتصالات التسويقية على إنتاج المواد الإعلامية، بالإضافة إلى التدريب بإدارات العلاقات العامة بالمؤسسات المختلفة ووكالات الإعلان.

وأضافت أن كلية الإعلام تؤهل خريجيها للمنافسة في مجالات العمل الإعلامي المختلفة، بما يملكونه من معارف علمية ومهارات ذهنية ومهنية وعامة تواكب احتياجات سوق العمل الإعلامي على المستوى المحلي والإقليمي.