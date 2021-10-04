جامعة فاروس تخرج دفعة البرامج الدولية لكلية الهندسة
كتب:
مروة مرسي
01:11 ص | الإثنين 04 أكتوبر 2021
حفل التخرج
احتفلت جامعة فاروس بالإسكندرية بتخريج دفعة جديدة من البرامج الدولية لكلية الهندسة بالشراكة مع المعهد الملكي للتكنولوجيا بالسويد وكلية العلوم المالية والإدارية بالشراكة مع جامعة دبلن التكنولوجية بإيرلندا وذلك للعام الأكاديمي 2020 - 2021.
تفاصيل حفل البرامج الدولية لكلية الهندسة
بدأ الحفل بطابور العرض للطلاب ثم أعضاء هيئة التدريس من جامعة فاروس في الإسكندرية، وتوالت كلمات الترحيب والتهاني للخريجين من قبل إدارة جامعة فاروس بحضور كل من الدكتور محمود محي الدين رئيس الجامعة والدكتور محمد عبدالفتاح رجب الأمين العام للجامعة والدكتورة منة الله جويد مدير العلاقات الدولية بالجامعة وعمداء كليتي الهندسة والعلوم المالية والإدارية. وعرض الحفل مقاطع مسجلة لإدارة جامعة دبلن التكنولوجية وحضر الحفل بالنيابة، القنصل الإيرلندي كاهال أوهجن.
وعلى الجانب الآخر، فقد حضر الحفل البروفيسور ألبانيا نيسان منسق البرنامج المشترك بين جامعة فاروس والمعهد الملكي للتكنولوجيا بالسويد، اختتمت فعاليات الحفل بحلف قسم مزاولة المهنة وأخذ الصور التذكارية.
منح جامعة فاروس
وفي سياق آخر، أعلنت جامعة فاروس عن منح دراسية لأوائل الثانوية العامة بشعبها الثلاث في الإسكندرية «العلوم والرياضيات والأدبي» وذلك بمنح الطلاب خصم 50% من المصروفات الدراسية طوال فترة دراسته بالجامعة بشرط حصوله على مجموع تراكمي (GPA) لا يقل عن 3.5 في كل سنة من دراسته الجامعية.
كما تقدم جامعة فاروس منح دراسية للأول في شهادة ال IGCSE المعادلة لشهادة الثانوية العامة على مستوى الإسكندرية وذلك بمنح الطالب خصم 50% من المصروفات الدراسية طوال فترة دراسته بالجامعة بشرط حصوله على مجموع تراكمي (GPA) لا يقل عن 3.5 في كل سنة من دراسته الجامعية.
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