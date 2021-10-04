أستاذ مخ وأعصاب يفجر مفاجأة: الأسبرين ليس له علاقة بإذابة الجلطات

قال الدكتور هاني عارف، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، إن استخدام الأسبرين في إذابة الجلطات من المفاهيم الخاطئة.

ولفت «عارف»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، إلى أن الحقن التي تذيب الجلطة يتم إعطاؤها في المستفشيات، ويوجد 80 وحدة حاليا تعالج الجلطات، ونعمل على زيادة وحدات التعامل مع السكتات الدماغية، ومن بينها المستشفيات الجامعية.

وأكد أن الجلطة التي تتكرر تترك أثرا أكبر على الشخص؛ لذا يجب علاجها بأسرع وقت حتى لا تترك أثرا على المريض، مشيرا إلى أن المخ مرن ويعالج نفسه في أول وقت ولكن إذا طالت مدة الجلطة ولم يتم علاجها تبدأ في ترك أثر على الشخص.

ضرورة اتباع الأنظمة الصحية الجيدة

وأضاف أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، أن اتباع الأنظمة الصحية الجيدة يعد طريقة وقاية مهمة لتقليل الإصابة بالسكتات الدماغية، لافتا إلى أن الأطباء اكتشفوا حديثا أن العزلة الطويلة تؤثر على الجهاز المناعي للجسم، موضحا أن الموظفين عندما يتم إحالتهم إلى المعاش تتزايد الأمراض لديهم بسبب العزلة الطويلة.

بعض الجلطات سببها القلب

وأوضح أن بعض الجلطات يكون سببها القلب ويكتشفها الشخص بالصدفة، مشيرا إلى أن نسبة حدوث الجلطة تزيد كلما تقدم الشخص في العمر، مبينا أن فيروس كورونا يؤدي إلى التجلط في الدم، وقد تتطور إلى التجلط الدماغي، مبينا أن نسبة الإصابة بالجلطات الفترة الماضية زادت بعد ظهور فيروس كورونا.

سوء استخدام أدوية السيولة مع انتشار كورونا

وأشار أستاذ المخ والأعصاب، إلى أن هناك سوءًا في استخدام أدوية السيولة، وسط انتشار فيروس كورونا المستجد؛ فيتناول الأشخاص الأدوية من باب الاحتياط، وهو ما يُعرض الكثيرين للخطر.