«الصحة» تعلن موعد ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا في مصر

توقعت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، وصول مصر إلى ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، منتصف شهر أكتوبر الحالي، وطالبت المواطنين في بيان رسمي عنها، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، مشددة على ضرورة أخذ اللقاح في أسرع وقت ممكن خلال الفترة الحالية، بمراكز التطعيم المختلفة في مختلف المحافظات مع قرب ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

أعراض الموجة الرابعة من فيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الموجة الرابعة من كورونا، موضحة أنّها رغم اقتراب ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا الا أنها لم تتغير عن الأعراض المعروفة منذ انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم، وتتمثل في ما يلي:

- ارتفاع درجة الحرارة.

- سيلان الأنف.

- العطس.

- السعال.

- الصداع الشديد.

- آلام في البطن والعظام.

- فقدان حاستي الشم والتذوق.

- الكحة.

- إحساس بالتعب والأرق والخمول.

الصحة تستقبل مليون و612 ألف جرعة من لقاح فايزر استعدادا للموجة الرابعة

استعدادا لذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال مليون و612 ألفًا و260 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «فايزر» بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI).

الصحة تعلن خروج 695 متعافيا من مشتشفيات العزل أمس الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أمس الأحد، خروج 695 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 258947 حتى اليوم.

وأشار الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى تسجيل 768 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.