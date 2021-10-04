«الطيران» تحظر دخول العاملين غير المحصنين بلقاح كورونا للوزارة بداية من 25 نوفمبر

أصدر الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، القرار رقم «732» لعام 2021 بعدم السماح بدخول العاملين لكل المباني التابعة لوزارة الطيران المدني والشركات والهيئات التابعة لها، اعتبارا من يوم 25 نوفمبر المقبل، إلا بعد تقديم ما يثبت حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» أو تقديم تحليل pcr الخاص بكورونا بنتيجة سلبية كل 3 أيام.

وطالب عنبة من جميع الشركات القابضة والتابعة لوزارة الطيران المدني، تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

تطعيم العاملين بوزارة الطيران المدني مستمر

ومن جهته، كشف مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، عن أنه يُجرى حاليا استكمال تطعيم جميع العاملين بالشركات والهيئات التابعة لوزارة الطيران المدني من قبل لجان وزارة الصحة، التي تتواجد بمقر الوزارة لتطعيم العاملين، لافتا إلى أن كافة العاملين، سواء بشركات الطيران أو المطارات، المتعاملين بشكل مباشر مع المسافرين قد حصلوا منذ فترة على جرعتي التطعيم الخاصة بفيروس كورونا، موضحا أن عمليات التطعيم ستستمر خلال الأسابيع المقبلة وذلك للانتهاء من تطعيم كافة العاملين بقطاع الطيران المدني الحكومي، وعددهم نحو 35 ألفا من العاملين بالوزارة والشركات القابضة والتابعة، فضلا عن سلطة الطيران المدني.

الانتهاء من تطعيم العاملين بفنادق الغردقة وشرم الشيخ

وفي سياق متصل، قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه يُجرى حاليا تطعيم العاملين بالقطاع الفندقي بالقاهرة والجيزة، وعددهم نحو 21 ألف عامل بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بفنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا والإسكندرية ومطروح والساحل الشمالي بجرعتي التطعيم، فيما حصل العاملون بفنادق الأقصر وأسوان على الجرعة الأولى من مصل كورونا، ويتم حاليا التجهيز لحصولهم على الجرعة الثانية من التطعيم.

وأضاف لـ«الوطن» أن عملية تطعيم العاملين بالفنادق إجبارية وليست اختيارية، والهدف الرئيسي منها حماية أرواح العاملين بالمنشآت الفندقية والنزلاء في آن واحد، فضلا عن زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم، لاسيما مع رفض العديد من الدول السماح لمواطنيها بالسفر للسياحة إلى دول لم يتم تطعيم العمالة السياحية بها، موضحا أن الغرفة لم تتلقَ إلى الآن أية إخطار من الفنادق برفض أي من العاملين الحصول على التطعيم الخاص بكورونا.