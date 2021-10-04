«السجيني»: مصر ترسخ بنودا جديدة في ملف حقوق الإنسان على مستوى العالم

أشاد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالتشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى مصر ترسخ حقوق جديدة في ملف حقوق الإنسان على مستوى العالم، مثل الحق في السكن والتنمية والتطوير، كما يحدث في ملف مبادرة «حياة كريمة».

«السجيني»: تطوير آلاف القرى مفاجأة كبيرة للمصريين

وأضاف «السجيني»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الاثنين، أن الحكومة عندما قدمت برنامجها قالت إنها ستطور 242 قرية، وكان أقصى حلم للجميع أن يصل عدد القرى المطورة إلى ضعف هذا الرقم أو ثلاثة أضعافه، مشددًا على أن تطوير آلاف القرى المصرية كان مفاجأة كبيرة، قائلا: «هذه المبادرة جات ستر وغطاء للمحافظين والنواب»، لافتًا إلى أن بعض الناس تشككوا، ولكن هذا المشروع التاريخي يحقق حلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ، مطالبًا الحكومة باتساع صدرها إلى الاستماع لمقترحات المواطنين.

أحمد السجيني: رئيس الوزراء مهتم بالاستماع للمواطنين

كما أشاد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الذي سن سنة جديدة وهي الاستماع للمواطنين والذهاب إلى القرى والمراكز لكي يستمع لهم، مشددًا على أنه يعقد أيضًا اجتماعات أخرى مع النواب والمسؤولين للوصول إلى حلول للمشاكل الموجودة في البلد، موضحًا أن أخطر ما يواجه أي منظومة عمل هو الأداء الشكلي وهذا لا يحدث حاليًا بل يوجد توازن بين عمل البرلمان والحكومة.

وأشار«السجيني» إلى أن المواطنين ليس لهم أي ذنب فيما حدث خلال عشرات السنوات الماضية، ولذلك البرلمان يعمل مع الحكومة لحل المشاكل التي يعانون منها.