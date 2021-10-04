عضو "القومي لحقوق الإنسان": الدولة تتحرك في الاتجاه الصحيح

أكد عبد الجواد أحمد المحامي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في ثوبه الجديد، أن التشكيل الجديد للمجلس يشتمل على رموز وطنية وخدمية في ملف العمل الحقوقي والمجتمعي، مؤكدأ أن المجلس سيعمل في شكل متناغم من أجل تحقيق الرؤى الوطنية في ملفات حقوق الإنسان.

عبد الجواد أحمد: التشكيل الجديد أتى في وقت مثالي

أوضح «احمد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه خروج التشكيل الجديد أتى في وقت مثالي، فمنذ أيام خرجت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي أكبر عمل حقوقي على أرض مصر، مثمنا المجهود الذي قامت به الدولة المصرية والقيادات السياسية في ملف الحقوق والحريات.

أشار عضو المجلس الجديد إلى أن هناك ضمانة حقيقة لنجاح أعمال المجلس القومي لحقوق الإنسان في ثوبه الجديد، تلك الضمانة نابعة من تحركات الرئيس السيسي بدء من وقف قانون الجمعيات الأهلية وإزالة عقوبة الحبس ثم الإستراتيجية الوطنية.

ويذكر أنه قد تم اليوم التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي كان من الملحوظ بين الترشيحات وجود أسماء كثيرة مرشحة في أكثر من جهة، وهذا يدل على الثقه الكبيرة التي يحظون بها، بسحب بيان اللجنة العامة لمجلس النواب. وجاءت السفيرة مشيرة خطاب رئيسا للمجلس في ثوبه الجديد، ومحمود كارم نائبا.

تشكيل لجنة القيم

كما تمت الموافقة أيضا على تشكيل لجنة القيم والتي ضمت في عضويتها 14 نائبا من أحزاب مختلفة مثل: حزب مستقبل وطن، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الوفد الجديد، وجزب حماة الوطن، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب مصر الحديثة.

وقد ناقش البرلمان قوانين مهمة بالنسبة لفئة كبيرة من المواطنين، وأيضا تقديم عدد من الاقتراحات التي من دورها المساعدة في زيادة الوعي في المجتمع، مثل اقتراح النائبة مايسة عطوة بتدريس مادة «الثقافة الغذائية في المدارس» في المدارس للمرحلة الابتدائية والإعدادية كمادة دراسية أساسية.