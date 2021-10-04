انخفاض مبيعات السيارات في إيطاليا خلال سبتمبر الماضي

كشفت وزارة البنية التحتية والنقل الإيطالية عن مبيعات السيارات الجديدة خلال سبتمبر الماضي، مشيرة إلى انخفاض النسبة لـ 33% للشهر الثالث على التوالي، إذ سجلت إيطاليا خلال سبتمبر مبيعات وصلت إلى 105 ألف و175 سيارة، أما عن سبتمبر من العام الماضي كانت المبيعات 156 ألف و357 سيارة.

وقالت جمعية الأمم المتحدة للصناعة إن رقم مبيعات سبتمبر كانت أقل بـ26% من قبل انتشار وباء كورونا في سبتمبر 2019، وفي أغسطس الماضي أعلنت الحكومة الإيطالية وجود حافز بقيمة 1500 يورو لمن يشترى سيارة منخفضة الانبعاثات، ورغم ذلك انخفضت المبيعات للشهر الثالث على التوالي، وللشهر الثاني على التوالي منذ إعلان خطة الحافز.

ارتفاع مبيعات شركة«داسيا» ثالث أكثر علامة تجارية شهرة فى إيطاليا

ومن جانبه، ارتفعت مبيعات شركة «داسيا» ثالث أكثر علامة تجارية شهيرة في إيطاليا بعد «فيات» و«فولكس فاجن» في إيطاليا بنسبة 2.7%، كما احتلت «ساندير» و«الهاتشباك» المرتبة الرابعة، و «داستر الكروس أوفر» في المركز الخامس، ضمن قائمة الطرازات الـ11 الأكثر شعبية فى إيطاليا.

وارتفعت أيضًا مبيعات شركة «هيونداي» فى إيطاليا خلال سبتمبر الماضي بنسبة 2.6%، بينما سجلت شقيقتها «كيا» ارتفاعًا بنسبة 7.6%، وذلك بفضل الطلب المرتفع على «كيا بيكانتو».

انخفاض مبيعات شركة «ستيلانتس»

وانخفضت مبيعات شركة «ستيلانتس» التي تضم أكبر عدد من شركات السيارات، بنسبة 31.8% خلال سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

كما انخفضت مبيعات «ألفا روميو» بنسبة 55%، و مبيعات«بيجو» انخفضت بنسبة 50%، بينما انخفضت مبيعات «سيتروين الفرنسية» فى إيطاليا بنسبة 45%، و«أوبل» بنسبة 34%، أما شركة «جيب» انخفضت مبيعاتها بنسبة 30%.

وكذلك انخفضت مبيعات مجموعة «فولكس فاجن» فى إيطاليا خلال سبتمبر الماضي، إذ انخفضت مبيعات شركة «فولكس فاجن» بنسبة 31% وكذلك «سيات».

أما عن سكودا فانخفضت مبيعاتها بنسبة 61% وتراجعت مبيعات أودى بنسبة 23% و بورشه بنسبة 17%.

ومن بين العلامات التجارية اليابانية التى انخفضت مبيعاتها شركة تويوتا التى تراجعت مبيعاتها بنسبة 38%، ونيسان تراجعت بنسبة 36%.

وانخفضت مبيعات العلامة الألمانية bmw بنسبة 28%، بينما انخفضت مبيعات مرسيدس بنز بنسبة 45% خلال سبتمبر الماضى.

ارتفاع مبيعات السيارات الموصولة بالكهرباء

بينما ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية و الهجينة وتضاعفت فى سبتمبر الماضى الى 14 ألف سيارة، وقالت جمعية المستوردين "الأمم المتحدة للصناعة" ان الحصة السوقية للسيارات الكهربائية و الهجينة فى شهر سبتمبر وصلت الى 13.2%، وهو ارتفاع بنسبة 4.4% فى سبتمبر الماضى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى.