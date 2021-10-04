أميك: ارتفاع نسبة مبيعات السيارات المحلية في مصر بنسبة 52%

كشف التقرير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «أميك»، مبيعات السيارات المحلية والمستوردة في السوق المصري منذ بداية شهر يناير حتى أغسطس الماضي، مقارنة بالعام الماضي 2020.

وأشار التقرير بارتفاع نسبة مبيعات السيارات المحلية بنسبة وصلت إلى 52% بعدد سيارات وصل إلى 37,510 سيارة في مقابل 24,552 سيارة في عام 2020، بينما ارتفعت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 51.0% بعدد سيارات وصل إلى 99,713 سيارة خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي 2021 في مقابل نسبة مبيعات في العالم الماضي 2020 وصلت إلى 66,014 سيارة.

تقرير معلومات سوق السيارات «أميك»

ويصدر تقرير معلومات سوق السيارات «أميك» كل شهر من العام؛ لبيان حركة البيع في السوق ورصد اختلاف المبيعات ومقارناتها بالعام الماضي، من حيث الارتفاع والانخفاض في جميع المركبات التي توجد في السوق المصري.

يذكر أن السوق المصري عانى فترة عصيبة في أوائل العام الماضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، الذي تسبب في غلق العديد من مصانع السيارات حول العالم، وخفض الإنتاج وتوقف شبه كامل لحركة التصدير.

كما تسبب في توقف شبة كامل للسوق المصري فيما يخص حركة البيع بسبب قرارات الحكومة بوقف عمليات تراخيص السيارات لمدة تقاربت الشهرين والتي أدت لتوقف البيع بشكل كامل ونقص في المعروض من السيارات.

واستعاد السوق المصري عافيته بشكل كبير في أواخر العام الماضي، حيث بدأت حركة السوق في العودة، إذ قام العديد من التجار بتقديم عروض ترويجية لاستعادة حركة البيع والشراء للسوق.