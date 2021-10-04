خبيرة تقدم نصائح مهمة لتغذية الأطفال في المدارس

قالت شريفة أبوالفتوح، خبيرة التغذية، إن مسألة التغذية السليمة لأطفال المدارس تحميهم من الأمراض المزمنة، والتي تتعلق بالتغذية الخاطئة، مشددة على أنه قبل تقديم الطعام لهم يجب أن يفهموا فوائده بشكل جيد، والأطفال بدءًا من 6 سنوات يستطيعون تفهم ذلك جيدًا، ويستوعبون فوائد الطعام، لافتة إلى أن الأمهات يجب تثقيفهن غذائيًا، وكذلك المدرسين لتكتمل المنظومة.

إفطار طلاب المدارس

وأضافت «أبوالفتوح»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، اليوم الإثنين، أن أهم وجبة هي الإفطار، وهناك أطفال يذهبون إلى المدرسة دون إفطار وهذا أمر ليس جيدًا، مشددة على أن الطفل يجب أن يتناول ولو كمية قليلة من الطعام، مثل بيضة واحدة أو علبة زبادي، أو كوب لبن، ويجب أن يحصل الطفل على البروتين ثلاث مرات في اليوم، يجري توزيعها على الوجبات الثلاث.

وتابعت أنه يجب وضع بروتين في «اللانش بوكس» الخاص بالطفل، مثل الفول أو البيض، فضلا عن تناول الفاكهة 3 يوميًا، موضحة أهمية الفاكهة الموسمية لأنها تحمي من الأمراض، وعلى سبيل المثال حاليًا موسم الرمان، وهذه الفاكهة يمكنها أن حماية الطلاب من الأمراض الفيروسية، مشددة على أهمية حصول الأطفال على الخضروات.

الغداء والعشاء السليم للطفل

وأوضحت أنه يجب على الطفل تناول وجبة الغداء بعد العودة من المدرسة، وذلك برفقة الأسرة كلها لأنه يحب تقليد أهله، ويجب أن يشمل الغداء بروتين، أما وجبة العشاء يجب أن تتضمن بروتين أيضًا، ومع كل وجبة يجب أن يحصل الطفل على كوب من الليمون أو البرتقال.